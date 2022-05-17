الودائع الخليجية تدعم الجنيه المصري للصمود أمام الدولار

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

واصل سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار، وانخفض متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 28 قرشاً خلال الـ25 يوماً الأخيرة ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان أعلى مستوى وصل له الدولار خلال الفترة الأخيرة عند 18.51 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع يوم 21 أبريل الماضي مرتفعا بنسبة 18% عن مستواه قبل بدء موجة انخفاض الجنيه الأخيرة في 20 مارس الماضي.

وأوضح وليد جاب الله الخبير الاقتصادي المصري أن ارتفاع سعر صرف الجنيه يتعلق بقرارات البنك المركزي منذ مارس الماضي الذي أدى إلى استقرار العملة المحلية بشكل كبير بعد ارتفاع كبير في سعر الدولار وصل إلى نحو 18,50 جنيه لأول مرة منذ قرار التعويم في عام 2016.

وأضاف جاب الله لـ"الاتحاد" أنه من المتوقع رفع قيمة الفائدة على الجنيه الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، إلا أن هذا القرار قد لا يؤدي إلى ارتفاع الدولار خاصة مع خروج أغلب الأموال الساخنة بالفعل من مصر بداية من عام 2022.

وأشار جاب الله إلى أن القرار هدفه الرئيس الحفاظ على أسعار السلع الأساسية بمعزل عن التطورات الاقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى رفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأميركي مرتين على التوالي لأول مرة منذ فترة طويلة، الأمر الذي تبعه أغلب دول العالم المرتبطة بالدولار ومنها مصر.

ويمثل استلام مصر حوالي 12 مليار دولار تقريبا من دول الخليج خلال الأشهر الأخيرة سببا رئيسا في استقرار الجنيه المصري ثم ارتفاعه تدريجيا واستعادة قيمته أمام الدولار الأميركي، وهو ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخراً في المؤتمر الصحفي العالمي.

كما أعلن البنك المركزي، في بيان، تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مارس الماضي نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال مارس 2021، وارتفعت التحويلات بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً فبراير 2022 وسجلت نحو 2.3 مليار دولار.