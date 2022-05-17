241 % نمو أرباح «إعمار» خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد) - سجلّت إعمار العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 241% نمواً في صافي الربح، ليصل إلى 2.24 مليار درهم مقارنةً بـ657 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021، وحقّقت إيرادات بقيمة 6.63 مليار درهم، بزيادة 12% مقارنةً بنحو 5.92 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021. كما ارتفعت مبيعات عقارات المجموعة 17% إلى 8.33 مليار درهم مقارنةً بـ7.115 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021. بينما بلغ حجم مبيعات إعمار المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 45.24 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2022 سيتمّ احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، ما يعكس مركز إعمار المالي القوي لضمان الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين على المدى المنظور.

عوائد مجزية

محمد العبار

وقال محمد العبار، مؤسّس شركة إعمار العقارية: «نجحت إعمار في زيادة حصتها في الأسواق الرئيسية في مصر والهند، مستندةً إلى الارتفاع القوي في الطلب ضمن هذين الاقتصادين. وستواصل الاستفادة من ديناميكيات العرض والطلب المجزية في قطاعي مراكز التسوّق والضيافة، واللذين سجّلا أداءً قوياً في الربع الأول من العام. كما تمّ تعزيز هذا الإنجاز من خلال الخطوات التي اتخذتها الشركة العام الماضي لدعم أساساتها القوية، بما فيها الاستثمار الفعّال في المواهب في جميع المجالات. وتتميّز إعمار اليوم بمكانة تسمح لها تطبيق استراتيجيتها بفعالية وضمان عوائد مجزية ومستدامة لجميع أصحاب المصالح. ويؤكّد هذا النجاح على المكانة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تشجّع جميع الأعمال، ونحن من ضمنها، لتحقيق مزيد من النمو، حيث سيرتبط النمو المستقبلي والقيمة طويلة الأجل للمساهمين بالتحوّل الرقمي وابتكار المنتجات الجديدة والانتشار في السوق».

إعمار للتطوير

حافظت إعمار للتطوير على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي خلال الربع الأول (من يناير إلى مارس) من عام 2022، حيث حقّقت مبيعات قوية للعقارات بقيمة 6.843 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بـ 5.883 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021. وسجلت شركة إعمار للتطوير صافي أرباح بلغ 1.05 مليار درهم، بزيادة 34% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، كما حققت عوائد بقيمة 3.568 مليار درهم.

إعمار الدولية

واصلت العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار تحسين نتائجها التشغيلية مسجلةً مبيعات عقارية بقيمة 1.474 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بـ 1.211 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، بزيادة 22% مقارنةً بعام 2021. كما ساهمت أعمال تطوير العقارات الدولية للشركة بتحقيق إيرادات بقيمة 989 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022، والتي تمثل 15% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

إعمار لإدارة مراكز التسوّق

سجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، ذراع إعمار العقارية المطورة لمراكز التسوّق وأصول البيع بالتجزئة، نمواً بنسبة 36% في إيرادات الربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.235 مليار درهم. وبلغ صافي الربح الإجمالي 635 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، وهو أعلى بنسبة 136% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021. وساهمت أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق في تحسين مستويات إشغال التأجير بنسبة 93%، بالإضافة إلى تجاوز مبيعات المستأجرين القياسية نتائج عام 2019 في دبي مول.

كما افتتحت الشركة في الربع الأول من عام 2022 دبي هيلز مول، الذي سرعان ما أصبح وجهةً شهيرةً ومُفضّلةً في الإمارة، حيث استقبل دبي هيلز مول خلال أقل من شهرين ما يزيد عن 231 مستأجراً من العلامات التجارية العالمية والمفاهيم المحلية.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 843 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز 120% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، مع تسجيل الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق المُدارة، لمتوسط مستويات إشغال بنسبة 80%، ويعود ذلك إلى الانتعاش القوي في قطاع السياحة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وأطلقت إعمار للترفيه «أدفنتشر بارك»، الوجهة الداخلية المخصصة للعب الأطفال، و«ذا ستورم كوستر»، أفعوانية القطار الداخلي التي حطّمت الأرقام القياسية، في دبي هيلز مول، في فبراير 2022. وحقّق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة من مراكز التسوق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري، مبلغاً قدره 2.078 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة تفوق 62% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يُمثّل 31% من إجمالي إيرادات إعمار.

