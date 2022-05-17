55 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم الإماراتية

حسام عبدالنبي (دبي) تفاعلت أسواق الأسهم المحلية، إيجاباً وبقوة مع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة، حيث سجلت مؤشرات الأسواق ارتفاعات ملحوظة، مع عودة التفاؤل إلى أوساط المستثمرين والتوقعات الإيجابية ببدء مرحلة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي. وربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 51.2 مليار درهم لتبلغ 1.919 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى مستوى 431.29 مليار درهم بزيادة 3.89 مليار درهم عن آخر جلسة تداول، ولتتجاوز مكاسب القيمة السوقية في كلا السوقين أمس 55 مليار درهم. وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة جاوزت 3% ليغلق عند مستوى 9720.1 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بقيادة سهم "إعمار العقارية" ليربح المؤشر 51.34 نقطة ويغلق عند 3469.9 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.5%. ونشطت تداولات أسواق الأسهم المحلية لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 2.45 مليار درهم بعد تداول 472.93 مليون سهم خلال 27261 صفقة.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.87 مليار درهم بعد تداول 307.44 مليون سهم، خلال تنفيذ 17116 صفقة. وتصدرت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي «ملتيبلاي» بنحو 58.92 مليون سهم، تلاه «الدار العقارية» بحجم تداولات 57.91 مليون سهم، ثم « حديد الإمارات أركان » بنحو 24.15 مليون سهم. وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 352.58 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» بقيمة 308 ملايين درهم، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بتداولت 282.17 مليون درهم. ومال أداء الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 14.98% ليغلق عند سعر 30.24 درهم، وتلاه «حديد الإمارات» بنسبة 13.45% عند مستوى 1.35 درهم، ثم « إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية» بنسبة 12.68% ليبلغ 48.9 درهم، وحل سهم "مجموعة ملتيبلاي" رابعاً بنسبة ارتفاع 8.33% ليغلق عند سعر 1.95 درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 588.59 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 165.49 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10145 صفقة. وارتفعت أسهم 21 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها ، بينما انخفضت أسهم 6 شركات. وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة «إعمار العقارية» بنحو 264.4 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 90.2 مليون درهم. ثم «ديوا» بقيمة تداولات 44.9 مليون درهم. وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 44 مليون سهم، وتلاه «ديوا» بتداول 16.6 مليون سهم، ثم «سوق دبي المالي» بتداول 15.8 مليون سهم. وتصدر «دار التكافل» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.9% ليغلق عند سعر 1.09 درهم، وتلاه "إعمار العقارية" الذي أغلق عند سعر 6.05 دراهم مرتفعاً بنسبة 6.89%. وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة ومنها «إعمار للتطوير» بنسبة 3.97 % ليغلق عند سعر 4.97 درهم، وارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 3% ليسجل0.268 درهم، ودعم من صعود المؤشر ارتفاع سهم "سوق دبي المالي" بنسبة 2.15% إلى 2.37 درهم، في حين صعد سهم "ديار للتطوير" بنسبة 3.27% إلى 0.442 درهم، كما استقر سهم "ديوا" من دون تغيير عند سعر 2.68 درهم.