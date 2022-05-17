الخميس 19 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
17 مايو 2022 09:01

 ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتفاؤل بأن الصين ستشهد تعافيا قويا في الطلب بعد مؤشرات إيجابية على انحسار جائحة كورونا في المناطق الأكثر تأثرا في البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2.69 دولار إلى 114.24 دولار للبرميل أي بزيادة 2.4 بالمئة عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.71 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 114.20 دولار للبرميل.

وقال مسؤول في شنغهاي إن المدينة تسعى إلى إعادة الفتح على نطاق واسع والسماح باستئناف الحياة الطبيعية للسكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة بدءا من أول يونيو، وذلك بعد إعلان أن 15 من 16 حيا في المدينة لم تسجل إصابات خارج مناطق الحجر الصحي.

لكن وفقا للتقديرات تظل إجراءات الإغلاق سارية في 46 مدينة في الصين، مما يؤثر سلبا على التسوق وإنتاج المصانع واستخدام الطاقة.

وسجلت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين بعدما عزز انخفاض المخزونات مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي تراجعت إلى 538 مليون برميل وهو أقل مستوى منذ 1987.

 

المصدر: وكالات
النفط
الصين
اسعار النفط القياسية
آخر الأخبار
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
الإمارات
«الوطني» يبايع محمد بن زايد.. ويؤكد: حامي الاتحاد
19 مايو 2022
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
الإمارات
مواطنون: الإمارات نموذج مثالي في التلاحم بين القيادة والشعب
19 مايو 2022
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
الإمارات
مسؤولون بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: جهود استثنائية لرئيس الدولة لدعم الرعاية الصحية عالمياً
19 مايو 2022
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
الإمارات
«سيدات أعمال الإمارات»: محمد بن زايد يرسي دعائم التقدم والازدهار
19 مايو 2022
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
الإمارات
قيادات دينية عالمية تنعى الشيخ خليفة
19 مايو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©