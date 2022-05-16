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الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن زيادة الطلب من الصين
حقل نفط في كازاخستان
16 مايو 2022 22:01

 
لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفضل تفاؤل بأن الطلب الصيني سيزداد بعد إشارات إيجابية على أن جائحة فيروس كورونا تنحسر في أشد المناطق تضرراً. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.2 في المئة إلى 112.89 دولار للبرميل الساعة 1342 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 دولار توازي أقل من 0.1 في المئة إلى 112.71 دولار للبرميل. وقال مسؤول في شنغهاي اليوم الاثنين إن المدينة تهدف إلى معاودة الفتح على نطاق واسع والسماح باستئناف الحياة الطبيعية لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة اعتباراً من الأول من يونيو بعد انحسار الإصابات. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 46 مدينة في الصين تخضع للإغلاق مما أثر على التسوق وإنتاج المصانع واستخدام الطاقة. في غضون ذلك، سجلت العقود الآجلة للبنزين الأميركي أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين، إذ أدى انخفاض المخزونات إلى تأجيج مخاوف الإمدادات. كما وجدت أسعار النفط بعض الدعم حين أعرب دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن حظر مرحلي للنفط الروسي على الرغم من مخاوف بشأن الإمدادات في أوروبا الشرقية.

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