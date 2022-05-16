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الاقتصادي
«ماكدونالدز» تنسحب نهائياً من السوق الروسية
أحد فروع «ماكدونالدز» في روسيا
16 مايو 2022 18:06

 
نيويورك (أ ف ب) -أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأميركية للوجبات السريعة اليوم الاثنين، والتي أغلقت متاجرها في روسيا مطلع مارس، انسحابها من البلاد وبيع جميع أنشطتها رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. قال المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي في بيان «نحن ملتزمون تجاه مجتمعنا في العالم ويتعين علينا المحافظة على قيمنا». وأضاف أن «احترام قيمنا يعني أنه لم يعد بإمكاننا الاحتفاظ بعلامتنا» في روسيا. ماكدونالدز موجودة في روسيا منذ أكثر من 30 عاماً، وتملك 850 مطعماً يعمل فيها 62 ألف موظف. في 8 مارس، أعلنت الشركة إغلاق جميع مطاعمها بشكل مؤقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، حاذية حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو. وقال العملاق الأميركي للوجبات السريعة إن «الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا والبيئة الاقتصادية غير المتوقعة التي نتجت عنها دفعت ماكدونالدز للاعتقاد بأن استمرار أنشطتنا في روسيا لم يعد ممكناً ولا يتوافق مع قيمنا». اعتبرت المجموعة أنها ستسجل أعباء غير قابلة للتحصيل تتراوح بين 1,2 مليار و 1,4 مليار دولار بسبب انسحابها من البلاد. وتشكل روسيا حيث تدير ماكدونالدز مباشرة 80 % من المطاعم التي تحمل اسمها، 9 % من إيرادات المجموعة الأميركية و3 % من أرباحها التشغيلية. تسعى المجموعة إلى إعادة بيع محفظتها الروسية بالكامل إلى مستثمر محلي. حتى يتم الانتهاء من الصفقة، تلتزم المجموعة بدفع رواتب موظّفيها وبضمان استمرار توظيفهم من قبل المشتري المستقبلي.

الحرب في أوكرانيا
روسيا
ماكدونالدز
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