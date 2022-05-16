ارتفاع الدخل السياحي في الأردن 253%

عمان (رويترز) - قال البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين إن الدخل السياحي ارتفع 253 بالمئة في الثلث الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.21 مليار دولار مقارنة مع 343 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2021. وبين البنك المركزي أن سبب الارتفاع يعود إلى الزيادة في أعداد السياح في الثلث الأول إلى 1.059 مليون سائح مقارنة مع 268 ألفاً في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت جائحة كورونا قد عصفت منذ ربيع عام 2020 بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات المتواصلة والقيود التي فرضت على حركة المسافرين، فكان من القطاعات الأكثر تضرراً وآخر المتعافين.