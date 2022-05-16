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الاقتصادي
مستوى قياسي لأسعار القمح بعد حظر تصديره في الهند
جانب من حصاد القمح في الهند
16 مايو 2022 18:01

 
باريس (أ ف ب) -قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي الاثنين بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل. بعد تسجيله ارتفاعًا في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا المصدرة الرئيسة للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسة إلى 435 يورو (453 دولاراً) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية. والسبت أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد. وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم أزمة" إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت. يعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأميركية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023. ارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جداً بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

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