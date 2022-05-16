الأسهم الأوروبية تنخفض وسط مخاوف من الركود



لندن (رويترز) - افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، مع تراجع الأسهم الفرنسية بنسبة واحد بالمئة تقريباً، بعدما أججت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف من الركود العالمي. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07.15 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع يوم الجمعة. وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل 11.1 بالمئة، أي ضعف التوقعات تقريباً، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9 بالمئة، في حين كان المحللون يتطلعون إلى زيادة طفيفة، مما زاد المخاوف من انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا الربع، وسط الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي كوفيد-19. وقاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين المؤشرات الفرعية بانخفاض بلغ 1.4 بالمئة. وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين، في حين تراجعت أسهم شركات للسلع الفاخرة، منها (إل.في.إم.إتش) المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون التي تستمد جزءاً كبيراً من الطلب من الصين، بنسبة 1.1 بالمئة. وخالف هذا الاتجاه قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.6 بالمئة مدعوماً بقفزة 3.5 بالمئة في فودافون، بعد شراء مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتية حصة 9.8 بالمئة في الشركة.