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الاقتصادي
مؤشر بورصة الكويت يواصل الهبوط للجلسة السادسة
بورصة الكويت
16 مايو 2022 16:18

 
الكويت (رويترز) - أغلقت بورصة الكويت اليوم الاثنين على انخفاض لتواصل هبوطها الذي بدأته في الثامن من مايو واستمر في كل جلسات الأسبوع الماضي، بعد مكاسب كبيرة تحققت في الشهور الماضية. وهبط مؤشر السوق الأول 2.4 بالمئة إلى 8525.48 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة واحد بالمئة إلى 6267.5 نقطة، والمؤشر العام للسوق 2.1 بالمئة إلى 7700.8 نقطة. وعزا فهد محمد الصقر مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الهبوط إلى أسباب منها عمليات جني أرباح بعد الصعود الكبير لاسيما في أسهم السوق الأول، وكذلك رفع الفائدة على الدينار الكويتي وفي الأسواق العالمية. وأشار الصقر إلى أن من أسباب هبوط السوق الكويتي أيضا مراجعة مورجان ستانلي نصف السنوية لأسهمه، حيث تشهد البورصة عادة انخفاضا بالتوازي مع هذه المراجعة، بالإضافة للتطورات الجيوسياسية الناتجة عن حرب روسيا على أوكرانيا وما يرتبط بها من موجة تضخم وأزمات في سلاسل التوريد. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.7 بالمئة وبنك الكويت الوطني 3.5 بالمئة وأجيليتي للمخازن العمومية 5.6 بالمئة ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أربعة بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.7 بالمئة. وتوقع الصقر أن يشهد السوق تذبذبات خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاود نشاطه الإيجابي في بداية يونيو.

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