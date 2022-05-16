النفط يتراجع ويتخلى عن مكاسبها السابقة

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة ولكن مخاوف تلوح في الأفق بشأن المعروض في الأسواق العالمية مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الواردات من روسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو0.6 في المئة إلى 110.91 دولار للبرميل في الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.5 ف المئة إلى 109.89 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان، اللذان قفزا نحو أربعة في المئة يوم الجمعة الماضي، في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس إلى 111.71 دولار.