بدرية خلفان: الشيخ خليفة قاد الإمارات إلى الصدارة عالمياً وإقليمياً

أبوظبي (الاتحاد)

قالت بدرية خلفان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة «دراجون أويل»، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قاد الإمارات إلى الصدارة عالمياً وإقليمياً، في قطاعات استراتيجية مهمة تحاكي في مضمونها الحاضر والمستقبل، حيث تمكنت الإمارات من تعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة، وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي وبيئة أعمال تعد ضمن الأكثر ريادة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضافت: يعد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد من القيادات التاريخية المشهود لها بالعطاء والبذل من أجل خدمة الوطن والمواطن، منذ أن شارك في صباه إلى جانب والده المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مرحلة التأسيس لبناء نهضة الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم.