في عهد خليفة.. انتعاش المدن الاقتصادية والحرة

يوسف العربي (أبوظبي)

انتعشت المدن الاقتصادية والحرة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حتى أصبحت الإمارات تضم أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية متعددة التخصصات، تتنافس على جذب الاستثمارات وتقديم الأفضل.

واتسمت هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.

وتميزت المدن الحرة في الدولة بتحويل الأرباح، وسهولة إجراءات التأسيس والعصرية، والتكاليف التنافسية، والإعفاءات بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، فضلاً عن القوانين واللوائح الخاصة، وسهولة الوصول للأسواق إقليمياً وعالمياً، والبنية التحتية الحديثة والمتطورة.

وخلال العقدين تنافست هذه المناطق في تقديم التسهيلات اللوجستية والإدارية لعملائها، إلا أن هذا التنافس دائماً ما يتم في إطار تكاملي، حيث تتباين الخدمات والشرائح المستهدفة في كل منطقة.

مدن اقتصادية

وفي أبوظبي، يتولى قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي مسؤولية الإشراف على العمليات في كيزاد أكبر مركز متكامل للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، و«زونزكورب» المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمدن العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي إلى تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية التابعة لإمارة أبوظبي في المنطقة، ودعمها بالمزيد من القدرات والإمكانات لتصبح وجهات متميزة وجاذبة للاستثمار.

ويغطي هذا القطاع مساحة من الأرض تمتد على 550 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل ثلثي مساحة سنغافورة، ويشكل حالياً مقراً لأكثر من 1500 شركة محلية وإقليمية وعالمية في قطاعات التصنيع، وعلوم الحياة والأدوية الحيوية، والأغذية والتقنيات الزراعية، والآلات والمعدات، والخدمات البحرية واللوجستية، والكيماويات، واللدائن.

ونظراً للموقع الاستراتيجي المتوسط على خريطة العالم وعند مفترق الطرق التجارية التي تربط الشرق بالغرب، فإن المناطق الصناعية في أبوظبي تشهد تطوراً متسارعاً وتسير بخطى ثابتة على طريق التحول إلى مراكز عالمية لعدد من القطاعات الرئيسية التي تلبي أعمالها احتياجات نحو 4.5 مليار مستهلك في المناطق الجغرافية المجاورة.

كيزاد

وتم تأسيس مدينة خليفة الصناعية في عام 2010، فيما تم تأسيس «زونزكورب» في عام 2004.

ويشمل قطاع المدن الاقتصادية مساحات مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية تصل إلى 7 ملايين قدم مربعة.

وفي عام 2021، رفع قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة مساهمته في أرباح مجموعة موانئ أبوظبي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والدين، بنسبة 45% أي ما يعادل 422 مليون دولار.

ويضم قطاع المدن الاقتصادية التابع لموانئ أبوظبي 40 مدينة عمالية بطاقة استيعابية تبلغ 470.000 عامل.

كبار المتعاملين

ومن أكبر المتعاملين الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، حديد الإمارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ورودبوت، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، وأجيليتي، الفطيم للسيارات، والمسعود، والشركة البرازيلية للأغذية (BRF)، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واستثمارات الاتحاد، ومياه نستله، وشركة «الخليج للفلور»، وشركة الظاهرة.

خدمات رقمية

ومضت المناطق الصناعية في خطوات متسارعة نحو عملية التحول الرقمي وأعلنت مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، عن إضافة حزمة جديدة من الخدمات الرقمية، لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمتعامليها.

وتم إطلاق هذه الخدمات بالتعاون مع بوابة المقطع، المشغل والمطور لنظام مجتمع الموانئ الأول من نوعه في الإمارات والتابعة لموانئ أبوظبي، ليصل بذلك عدد الخدمات الرقمية التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لمتعامليها إلى 84 خدمة.

وجاء إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة بهدف التسهيل على المتعاملين أينما تواجدوا وتمكينهم من الاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء في مدينة خليفة الصناعية أو تقديم نسخ المستندات الأصلية.

وأتاحت تجربة التحول الرقمي تسهيل جميع التعاملات عبر تزويد المتعاملين بخيارات عديدة للحصول على الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، مع إمكانية تتبع حالة طلباتهم لحظة بلحظة، مع تقليص حجم المعاملات الورقية والوقت اللازم لإنجاز الطلبات.

أسواق رئيسية

وتضم مجالات الأعمال الرئيسية ضمن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن والكيماويات، ومواد البناء، والنفط والغاز، والعلوم الحيوية والصناعات الدوائية، والتقنيات المتقدمة.

وعلى صعيد الأسواق الرئيسة تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتليها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب آسيا وشرق آسيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

الاستدامة

وركزت المدن الصناعية في عملها على مبدأ أن التنمية المستدامة الحقيقية يجب أن تعمل على تطوير الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في وقت واحد.

وشكل الالتزام بالاستدامة المحرك الرئيسي الذي وجه جميع المبادرات والسياسات وخطط الأعمال، لضمان أن مختلف المناطق الصناعية والاقتصادية والحرة تعمل بتناغم مع المجتمع، وتؤدي دورها لحماية البيئة والمحافظة عليها.

وتلتزم في جميع مشاريعها بمعايير برنامج استدامة الصادر عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، لتطوير تبني التصميم المسؤول والتنمية المستدامة في الإمارة.