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محيي الدين بن هندي: قائد استثنائي
محيي الدين بن هندي: قائد استثنائي
15 مايو 2022 14:41

أبوظبي (الاتحاد) تقدم محيي الدين بن هندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بن هندي للمشاريع، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال محيي بن هندي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد استثنائي وصاحب رؤية حكيمة وهو خير من يحمل راية البلاد كما عهدناه دائماً وتشهد له مواقفه الوطنية المشرفة منذ عقود من الزمن. وأضاف «بن هندي»: نهنئ أنفسنا وشعب دولة الإمارات على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلين الله أن يوفقه، ويسدد خطاه في رفعة وطننا الغالي.

محمد بن زايد
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