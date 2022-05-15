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الاقتصادي
علي بن هندي: مواصلة مسيرة الخيـــــــــر
علي بن هندي: مواصلة مسيرة الخيـــــــــر
15 مايو 2022 14:40

أبوظبي (الاتحاد) قال علي بن هندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بن هندي للاستثمار: نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوليه مقاليد الحكم لمواصلة مسيرة الخير المباركة التي أرسى أسسها وشيد بنيانها المبارك فقيد الأمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده خليفة الخير المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نتطلع نحن رجال الأعمال بكل ثقة وعزم إلى العمل تحت رايتكم بكل فخر وتفانٍ. وأضاف بن هندي: «نتوجه بالدعاء لسموه بالتوفيق والسداد في قيادة الدولة لمزيد من التقدم والنماء والازدهار، وبإذن الله ستظل الإمارات كما عهدناها رمزاً للعز والكرامة على مستوى العالم».

محمد بن زايد آل نهيان
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