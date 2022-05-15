محمد بن زايد.. رؤية استراتيجية لحماية المناخ وأمن الطاقة

سيد الحجار (أبوظبي)

باتت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بدورها الرائد في تنويع مصادر الطاقة، ونشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، وإطلاق المبادرات الهادفة لتوفير الطاقة المتجددة للدول النامية والمجتمعات النائية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، والحد من ظاهرة التغيّر المناخي، وهو ما تم تتويجه بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» العام المقبل 2023.

وكان للإمارات السبق في التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، لتشمل بجانب النفط والغاز، الطاقة النظيفة، والنووية، ما جعل الدولة تتبوأ مكانة رائدة على صعيد قطاع الطاقة العالمي.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، كما تستهدف توليد 50% من الطاقة عبر مصادر خضراء، مع تحقيق التوازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية.

كما أعلنت حكومة دولة الإمارات، خلال شهر أكتوبر الماضي، المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً. وسوف تستثمر الإمارات أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050.

وشهد اجتماع مجلس إدارة «أدنوك» نهاية العام الماضي، الإعلان عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات لدولة الإمارات تشمل 4 مليارات برميل نفط و16 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، لتصل الاحتياطيات الوطنية لدولة الإمارات من الموارد الهيدروكربونية إلى 111 مليار برميل نفط مكافئ و289 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية، والسابع في قائمة الدول التي تملك أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي، ويسهم في ترسيخ مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة.

كما اعتمد المجلس خطة عمل «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 466 مليار درهم «127 مليار دولار» للسنوات الخمس القادمة «2022 - 2026» والتي ستمكن الشركة من المضي قدماً في تنفيذ خططها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام وتطوير وتوسعة محفظة أعمالها في مجال التكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات، إضافة إلى تحقيق أهدافها الطموحة في مجال إنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة النظيفة.

وخلال شهر مارس 2021، تم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان وبدء تداولها في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، ليصبح ذلك خام مربان، الذي تنتجه «أدنوك»، سلعة عالمية يتم التداول عليها في جميع أنحاء العالم، ومؤشراً سعرياً جديداً بأسواق النفط العالمية، بجانب أهم الخامات القياسية، مثل «برنت» و«غرب تكساس الوسيط».

وكان عام 2020 قد شهد الإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة - أبوظبي، وجبل علي- دبي، بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم «مشروع جبل علي»، فضلاً عن إعلان مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت مسمى «محاني» بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الغاز الطبيعي.

شراكة استراتيجية

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهاية العام الماضي، شراكة استراتيجية بين كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ومبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لامتلاك كل منها حصة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»؛ بهدف تطوير محفظة عالمية رائدة للطاقة النظيفة، وتعزيز الجهود في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر سعياً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتجمع هذه الشراكة ثلاثاً من كبريات الشركات الوطنية الرائدة، بسعة إنتاج حالية وحصرية تبلغ أكثر من 23 جيجاوات من الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 50 جيجاواط بحلول عام 2030، مما يعني أن شركة «مصدر» سوف تصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم، ليضعها في موقع الريادة في هذا القطاع على مستوى العالم.

كما تم مؤخراً إطلاق شراكة استراتيجية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بين «أدنوك»، و«طاقة»؛ بهدف تأسيس مشروع مشترك جديد بمعايير عالمية للطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تزيد على 30 جيجاواط من الطاقة المتجددة.

طاقة نووية

وجاء إعلان الإمارات مؤخراً عن بدء التشغيل التجاري لثانية محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، ليصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2.800 ميغاواط، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود الدولة الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة.

ومع التشغيل التجاري للمحطة الثانية، أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، وتقود أكبر الجهود من بين كافة القطاعات في المنطقة لخفض البصمة الكربونية، حيث توفر آلاف الميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية يومياً.

وعند تشغيلها بالكامل ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة كل عام.

طاقة نظيفة

وجاء انحياز الإمارات مبكراً نحو المستقبل، مع التوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل عام 2006، ثم جاء نجاح أبوظبي في استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عام 2009، لتؤكد الإمارات أسبقيتها وريادتها في قطاع الطاقة النظيفة.

ومنذ عام 2006، استثمرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تفوق ال 20 مليار دولار (73 مليار درهم)، حيث تنتشر مشاريع «مصدر» في قرابة 40 دولة حول العالم.

وارتفعت قدرة توليد الكهرباء لجميع المشاريع التي استثمرت «مصدر» فيها، سواء القائمة أو قيد التطوير، من 10.7 جيجاواط إلى أكثر من 15 جيجاواط في عام 2021، لتسهم في تفادي إطلاق حوالي 7.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، بزيادة قدرها 40% عن عام 2020.

الهيدروجين الأخضر

باتت دولة الإمارات، وعبر إطلاقها لعدد من المبادرات والمشاريع المتخصصة لإنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر، من الدول الرائدة والسباقة عالمياً في توظيف تقنيات هذا المصدر المهم للطاقة، حيث يمثل الهيدروجين الأخضر أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني. وأثناء القمة العالمية للتغير المناخي «كوب 26» في غلاسكو، خلال شهر نوفمبر الماضي، أعلنت الإمارات، خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين.

وشهد العام الماضي، الكشف عن مبادرات ومشاريع عدة بمجال الهيدروجين، حيث تم مطلع العام الماضي إطلاق مبادرة «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، بمشاركة «مبادلة» و«أدنوك» والقابضة «ADQ».

توفير الطاقة النظيفة بالدول النامية

تواصل دولة الإمارات جهودها الرائدة في نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، حيث شهدت الأشهر الأخيرة الكشف عن مبادرات إماراتية جديدة لتوفير الكهرباء النظيفة وتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية خلال الفترة المقبلة.

ومؤخراً، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة «اتحاد 7»، بهدف توفير الكهرباء النظيفة ل 100 مليون شخص بحلول عام 2035، إذ سيقوم بجمع الأموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الطاقة النظيفة بتوجيه وتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي.

كما أعلنت دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عن إطلاق المنصة العالمية لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، على هامش مؤتمر «COP26» في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال «صندوق أبوظبي للتنمية» لدعم المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

وترسخ المنصة الجديدة لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة التزام الإمارات طويل الأمد بدعم العمل المناخي الإيجابي في البلدان النامية والضعيفة.

وتهدف المنصة إلى تسخير التمويل المشترك لاستقطاب استثمارات إضافية بقيمة ملياري دولار من ممولين من خارج المنصة، سعياً لتمويل مشاريع تسهم في توليد 1.5 جيجاواط من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

علي بن هندي: مواصلة مسيرة الخير

قال علي بن هندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بن هندي للاستثمار: نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتوليه مقاليد الحكم لمواصلة مسيرة الخير المباركة التي أرسى أسسها وشيد بنيانها المبارك فقيد الأمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده خليفة الخير المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نتطلع نحن رجال الأعمال بكل ثقة وعزم إلى العمل تحت رايتكم بكل فخر وتفانٍ. وأضاف بن هندي: «نتوجه بالدعاء لسموه بالتوفيق والسداد في قيادة الدولة لمزيد من التقدم والنماء والازدهار، وبإذن الله ستظل الإمارات كما عهدناها رمزاً للعز والكرامة على مستوى العالم».

محيي الدين بن هندي: قائد استثنائي

تقدم محيي الدين بن هندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بن هندي للمشاريع، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محيي بن هندي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد استثنائي وصاحب رؤية حكيمة وهو خير من يحمل راية البلاد كما عهدناه دائماً وتشهد له مواقفه الوطنية المشرفة منذ عقود من الزمن. وأضاف «بن هندي»: نهنئ أنفسنا وشعب دولة الإمارات على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، سائلين الله أن يوفقه، ويسدد خطاه في رفعة وطننا الغالي.