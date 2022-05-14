الإمارات تحلّق بقطاع الطيران عالياً في عهد خليفة

رشا طبيلة (أبوظبي)

خلال العقدين الماضيين، استطاعت الإمارات بفعل رؤية وقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، واستشرافه مستقبل قطاع الطيران، أن تحلق باسمها عالياً في سماء العالم لتحقق الريادة والصدارة في قطاع الطيران، فتلك الرؤية الثاقبة رسمت طريق التميز والتألق والذي جعل نجاح قطاع الطيران واستدامته ومواجهته التحديات مثالاً يحتذى به عالمياً.

وتعد اليوم قصة نجاح استثنائية في منظومة الطيران العالمية وواحدة من أكبر المراكز التي تستقطب المسافرين من حول العالم، ونموذجاً يحتذى به في التطور والريادة والابتكار في القطاع.

فهي تمتلك مقومات كثيرة تؤهلها لتكون في صدارة صناعة النقل الجوي، من خلال أساطيل الناقلات الوطنية الحديثة وتميز خدماتها وشبكاتها التي تصل إلى جميع قارات العالم، وتبني الابتكار والبحث والتطوير، وتميز بنيتها التحتية من مطاراتها التي تطبق أحدث التقنيات الذكية والمتطورة وجودة خدماتها العالمية لتقديم تجارب لا تنسى للمسافرين، وموقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب، والذي يجعل منها ممراً للحركة الجوية للعالم، ليكون القطاع له دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

فقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، استطاع تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم التحديات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة هذا القطاع وتنافسيته العالمية.

ومع استشراف المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، للمستقبل من خلال بناء منظومة طيران مستدامة، فتشير التوقعات إلى أن قطاع النقل الجوي سيستمر في لعب دور فاعل في المستقبل، فبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، أن يسهم في توفير 620 ألف فرصة عمل إضافية، والمساهمة بمقدار 80 مليار دولار في اقتصاد الدولة، بحلول عام 2037، من المتوقع أن يحقق سوق الطيران الإماراتي نمواً بنسبة 170% في عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 128 مليار دولار في اقتصاد الدولة.

وفي العام 2019، استقبلت مطارات الدولة العام الماضي 128 مليون مسافر، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، بينما استقبلت قبل نحو عقد من الزمن من الآن نحو 79 مليون مسافر العام 2012، ما يؤكد على النمو الكبير الذي يشهده القطاع سنوياً.

ونما قطاع الطيران في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، ليكون مساهماً حيوياً في اقتصاد الإمارات على مر السنين، حيث تُظهر البيانات المحلية أن هذه الصناعة تولد أكثر من 47.4 مليار دولار(174 مليار درهم) للاقتصاد الإماراتي، وتدعم ما لا يقل عن 800 ألف وظيفة، ويخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطولاً يزيد على 500 طائرة.

وسجل قطاع الطيران بالإمارات مراتب عليا والصدارة في مؤشرات النقب الجوي في تقارير التنافسية العالمية للأعوام الماضية.

وتحتضن دولة الإمارات اليوم 8 مطارات دولية و6 ناقلات وطنية هي طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، و«العربية أبوظبي» و«وويز إير أبوظبي»، وبلغت قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطيران نحو 270 مليار دولار، وقامت بتطوير مطارات دولية باستثمارات مليارية لتنافس أقدم وأكبر المطارات الدولية في العالم.

فمطار دبي الدولي اليوم حافظ على صدراته في أكبر مطار بالعالم في حركة المسافرين الدوليين.

ورغم التحديات، آخرها جائحة كورونا، فإن الأرقام المسجلة في بيانات عدد المسافرين وأداء القطاع تثبت أن قطاع الطيران في الإمارات نجح في تجاوز تحديات أزمة «كوفيد-19»، واستئناف مرحلة نمو متصاعدة تعكس حجم الثقة والمكانة العالمية التي يتمتع بها، ما يؤكد متانة القطاع وقوته ما جعله يصمد وينمو رغم التحديات.

وعلى صعيد القطاع السياحي. فالسياحة الإماراتية شهدت تطوراً هائلاً بفعل قيادة ورؤية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال العقدين الماضيين، ما جعلها تحلق نحو التنويع الاقتصادي والتعزيز من سمعة الدولة في العالم، فالإمارات أثبتت للعالم، أنها وجهة عالمية متميزة ومثالية ومحببة لجميع السياح والزوار من مختلف بقاع الأرض، حيث استطاعت بناء هذه السمعة والحضور العالمي من خلال أساسها المتين وبنيتها التحتية المتميزة التي نقلتها اليوم للعالمية.

فهي اليوم وجهة سياحية عالمية استقطبت أكثر من 27 مليون زائر، وفي وقت بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 11.9 % عام 2019، وتهدف الإمارات لرفعها حتى15% خلال العقد القادم.

وتتميز الإمارات ببنيتها التحتية المتميزة من مطارات عالمية وناقلات وطنية وشبكة طرق وفنادق ومراكز معارض وخدمات متميزة، ومشاريع استثمارية مستمرة جعلتها مثالاً يحتذى به في العالم.