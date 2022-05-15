صندوق خليفة.. صانع رواد الأعمال

عاطف عبدالله (أبوظبي)

يستهدف صندوق خليفة لتطوير المشاريع تشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وقدرات رواد الأعمال من خلال إطلاق المبادرات وتقديم خيارات التمويل الموجهة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات الدعم، وإتاحة فرص بناء علاقات أعمال.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قد أطلق الصندوق كهيئة حكومية غير ربحية تتبع حكومة أبوظبي عام 2007 في مدينة أبوظبي، إلى جانب فرع في العين ومنطقة الظفرة، وفي عام 2011 وسّع الصندوق أنشطته وافتتح فروعاً في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

يهدف الصندوق إلى خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين، وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب المواطنين، إضافة إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فضلاً عن تمكين الشباب الخريجين، ورجال الأعمال، وسيدات الأعمال، من خلال تقديم أفكار إبداعية في مجال الأعمال مصحوبة بمهارات إدارية وتنفيذية قوية.

ويوفر الصندوق، الذي يبلغ رأسماله حالياً ملياري درهم، برامج متكاملةً وشاملةً تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري.

تمويلات منذ التأسيس

وخلال الفترة من 2007 إلى 2019 أسهم في خلق 15000 وظيفة جديدة في السوق المحلي، فيما قدم نحو 1168 قرضاً مفعلاً بمجموع تراكمي يقدر بنحو 1.32 مليار درهم، بالإضافة إلى مساعدة 152 مشروعاً على التصدير إلى جميع أنحاء العالم، وتأسيس 6% من الشركات الإماراتية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق عائد استثمار كلي بنسبة 15.5%.

وكان واضحاً منذ التأسيس الأثر الاقتصادي الكبير للصندوق وانعكاس برامجه ومبادراته على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للدولة والتي تتضمن إنشاء المشاريع، وخلق فرص العمل، والتحليل المالي والاقتصادي، والتدويل، والأثر التشغيلي.

التدريب والتطوير

وفي سياق جهوده لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتعزيز قدرات المستثمرين المحتملين، بادر الصندوق باستحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية، إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق.

برامج الصندوق

يوفر صندوق خليفة حلولاً تمويلية لمجموعة من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، التي تخدم مصالح الاقتصاد الوطني في قطاعات وفئات مشاريع مختلفة، مثل الصناعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك والزراعة، وحتى الأعمال المزاولة من المنزل. وهذه البرامج تشمل: تمويل المشاريع متناهية الصغر، خطوة، بداية، زيادة، تصنيع، زرعي، والحاصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق عدداً من البرامج الاجتماعية الموجهة إلى فئات معينة من المجتمع الإماراتي. وتشمل هذه البرامج:

-برنامج الردة: أطلق صندوق خليفة برنامج «الرَّدّة» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ بهدف منح نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المواطنين فرصة دخول قطاع الأعمال، وإعادة الاندماج في المجتمع بعد قضاء الأحكام الصادرة بحقهم.

- برنامج إشراق: أطلق صندوق خليفة برنامج «إشراق» بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، وذلك لمنح المتعافين من نزلاء المركز من المواطنين فرصة دخول قطاع الأعمال، وإعادة الاندماج في المجتمع بعد تعافيهم من الإدمان.

- برنامج صوغة: يهدف البرنامج إلى حفظ التراث الثقافي من خلال تشجيع ريادة الأعمال والحرف اليدوية، وهو يستهدف جميع الحرفيين والنساء داخل الدولة.

- برنامج أمل: يهدف البرنامج إلى تعريف المواطنين الإماراتيين من أصحاب الهمم على قطاعات محددة من الأعمال، وتحديد الأنشطة المناسبة لهم، وتقديم الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية.

برنامج العضوية

تتيح العضوية في صندوق خليفة لتطوير المشاريع لرواد الأعمال الوصول إلى خدمات الدعم في مختلف المراحل بدءاً من التأسيس والتشغيل والنمو، بما في ذلك تسهيل التواصل مع المستثمرين، وخدمات الاستشارة وفرص دخول أسواق جديدة والمشاركة في المعارض التجارية. ويمكن للإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاماً تقديم طلباتهم.

منصة أبوظبي للأعمال

وهي منصة تعليمية رقمية تفاعلية أطلقها صندوق خليفة لتطوير المشاريع تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال محتوى معرفي مفيد وثري، وإتاحة معلومات وافية عن الابتكار والتسويق والتمويل وإدارة المشاريع وتطوير المنتجات. ويستفيد منها رواد الأعمال من جميع الجنسيات.

دعم القدرات التصديرية للشركات الناشئة

يتيح صندوق خليفة لتطوير المشاريع للشركات الناشئة الوصول إلى مجموعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل والمنتجات التأمينية، وخدمات الائتمان التجاري، وذلك من خلال شراكة أبرمها الصندوق مع الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI)، وهي شركة متخصصة بحماية الائتمان. والجهات المستفيدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

التمكين الإلكتروني

يوفر برنامج التمكين الإلكتروني أدوات رقمية غير تقليدية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي والوصول إلى الأسواق العالمية والعملاء، في ظل الاقتصاد الرقمي، من خلال الشراكة مع منصات: Amazon.ae، e-Empower، Hello Business Hub،.noon.com والجهات المستفيدة هي الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

منصة مستشاري

يتيح الصندوق منصة مستشاري التفاعلية التي تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات الرقمية والتدريبية للرواد خلال مرحلة إعداد خطة العمل، وتدعمهم خلال فترة التقديم للحصول على التمويل لتسهم في تسريع إجراءات التخطيط لبدء تأسيس المشاريع الريادية.

التوسع الخارجي

امتد نشاط صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى العمل خارج دولة الإمارات، حيث تم الإعلان عن تأسيس مركز لدعم الابتكار وريادة الأعمال في جمهورية كينيا، لتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الخاصة في الابتكار وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المركز يهدف إلى دعم إنشاء المشاريع المبتكرة، وخلق فرص عمل للشباب ودعم الابتكار والمشاريع الواعدة في التكنولوجيا، وتمكين المشاريع المبتكرة، من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والإسهام في بناء قدرات رواد الأعمال والهيئات المحلية في جمهورية كينيا.

وسيهتم المركز بدعم المشاريع الابتكارية النوعية وتمويلها، والمساعدة في تمكين الشباب والنساء، وتحفيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم الريادية، للإسهام في تنمية الاقتصاد الكيني وتطويره، وتحقيق الرفاه والتمكين الاجتماعي.