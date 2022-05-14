الثلاثاء 17 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
إيرادات الفنادق تتضاعف 24 مرة في عهد خليفة
إيرادات الفنادق تتضاعف 24 مرة في عهد خليفة
15 مايو 2022 03:59

أبوظبي (وام)

تضاعفت إيرادات الفنادق في الإمارات خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من 1.11 مليار درهم بنهاية عام 2004، إلى 28.13 مليار درهم بنهاية عام 2021، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. 
وخلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تجاوز عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنهاية العام الماضي، 19.237 مليون نزيل مقابل 6.225 مليون نزيل بنهاية عام 2004. وأظهرت بيانات تقرير التنافسية والإحصاء لفترة عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تضاعف عدد الليالي الفندقية إلى أكثر من 77 ألف ليلة مقابل 16.4 ألف ليلة خلال فترة المقارنة، كما تضاعف عدد الفنادق إلى 1144 فندقاً مقابل 359 فندقاً، وعدد الغرف إلى 193913غرفة مقابل 37693 غرفة فندقية. وخلال عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تحولت الإمارات إلى علامة فارقة في صناعة السياحة العالمية، لتدخل قائمة الدول الـ20 الكبار في هذا القطاع على مستوى العالم ضمن مؤشرات تنافسية السياحة. وحازت فنادق فئة الـ5 نجوم على 60 فندقاً بطاقة بلغت 16075 غرفة، فيما بلغ عدد الفنادق فئة الـ4 نجوم 63 فندقاً بطاقة بلغت 8912 غرفة، وإجمالي عدد فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم بلغ 236 فندقاً بإجمالي 12706 غرفة. وبنهاية 2021 بلغ إجمالي الفنادق فئة 5 نجوم نحو 235 فندقاً بإجمالي 70465 غرفة، وفنادق فئة الـ4 نجوم بعدد 258 فندقاً بطاقة بلغت 54294 غرفة، فيما بلغ إجمالي فنادق فئة 1 و2 و3 نجوم 339 فندقاً بإجمالي 34184 غرفة.

الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة
خليفة بن زايد آل نهيان
خليفة بن زايد
آخر الأخبار
يقف أشخاص في طابور عند السفارة الأمريكية في هافانا
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخفف قيود السفر عن كوبا
اليوم 10:10
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
الإمارات
شرطة الشارقة تضبط عربياً دهس شخصاً وفر هارباً
اليوم 09:56
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 09:38
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
دنيا
الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
اليوم 09:25
أسعار النفط تصعد بفضل آمال اللقاح
الاقتصادي
النفط يرتفع مدعوماً بتفاؤل حول الطلب
اليوم 09:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©