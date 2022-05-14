ميناء خليفة.. نموذج لمستقبل الموانئ في المنطقة

يوسف العربي (أبوظبي)

شكل ميناء خليفة الذي افتتحه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في شهر ديسمبر من العام 2012، نموذجاً عملياً لمستقبل الموانئ، حيث إنه أول ميناء شبه آلي بالمنطقة.

ويحتل الميناء موقعاً استراتيجياً بين أبوظبي ودبي، بالقرب من كيزاد، أحد أكبر المناطق الصناعية والمناطق الحرة في الشرق الأوسط، ويخصص الميناء لمناولة البضائع العامة والحاويات والبضائع السائبة والمدحرجة. وتم تطوير الميناء بشكل يراعي تقليل التأثيرات البيئية إلى أقل درجة ممكنة، ويبلغ طول كاسر الأمواج 8 كيلومترات، حيث يعمل على حماية النظام البيئي البحري. ويخدم ميناء خليفة 25 من خطوط الشحن البحري، ويرتبط بشكل مباشر مع أكثر من 70 ميناء بالمنطقة والعالم، ويعتبر من أولى الموانئ بدولة الإمارات التي ترتبط بشكل مباشر مع شبكة الاتحاد للقطارات قيد الإنشاء، ويتمتع ببنية تحتية متطورة لاستقبال السفن العملاقة وتم تعميق غاطس قناة الميناء من 16.5 متر إلى 18.5 متر وتوسعة مدخل القناة من 250 متراً إلى 280 متراً. وتم تصنيف ميناء خليفة عام 2020 في المرتبة 71 ضمن قائمة لويدز العالمية لأكبر 100 ميناء بحري في العالم من حيث عدد الحاويات كأحد أسرع الموانئ نمواً في العالم.

محطات الميناء

يضم ميناء خليفة مرافئ أبوظبي وتتضمن محطة شركة «إم إس سي ميديترانيان» للشحن البحري. ويشمل الميناء محطة كوسكو أبوظبي للحاويات، بالشراكة مع شركة كوسكو الملاحية لإدارة الموانئ. ويتضمن أيضاً «سي إم إيه تيرمينالز»، والتي من المقرر استكمالها عام 2024، بالشراكة مع مجموعة سي أم أيه سي جي أم الفرنسية، ويشمل محطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة، بالشراكة مع أوتوتيرمينال برشلونة.

أبرز الإنجازات

في العام 2012، وقعت مرافئ أبوظبي اتفاقية امتياز تاريخية مع موانئ أبوظبي تدير من خلالها محطة الحاويات في ميناء خليفة، وفي العام التالي، وبعد عام واحد على تدشين الميناء ناول ميناء خليفة 830.110 حاويات نمطية وارتبط بـ 50 ميناء حول العالم و18 خط شحن. وفي فبراير من العام 2014، تم تسجيل نمو سنوي في مناولة الحاويات بلغ 26%، مع مناولة 1.13 مليون حاوية، وخلال العام 2015 احتل ميناء خليفة المركز الثالث عالمياً والأول على صعيد المنطقة في حجم النمو في مناولة الحاويات. وتم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة كوسكو الملاحية لإدارة الموانئ المحدودة، لتقوم بموجبها بتأسيس محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة التي تم تدشينها في ديسمبر 2018 إلى 2.4 مليون حاوية نمطية سنوياً، وتضم أكبر محطة لفرز الحاويات في الشرق الأوسط. وفي مايو 2018، وقعت موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز مع شركة «MSC» لمدة 30 عاماً لتطوير محطة الحاويات الرئيسية في ميناء خليفة، وتسهم استثمارات الشركة العالمية في مضاعفة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة في مناولة الحاويات بإضافة 2.4 مليون حاوية نمطية سنوياً. وخلال أكتوبر 2018 تم الإعلان عن خطط توسع لإضافة جدار رصيف بطول 1000 متر وتعميق القناة الرئيسة لميناء خليفة إلى 18.5 متر. وفي مايو 2019، استقبلت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات اثنين من أكبر سفن شحن الحاويات في العالم التي تزيد حمولة كل واحدة منها على أكثر من 20 ألف حاوية نمطية، الأمر الذي يلقي الضوء على مكانة أبوظبي كبوابة في مبادرة الحزام والطريق الصينية. وفي يونيو 2019: وصلت كيب الطويلة، أول سفينة كيب سايز تصل إلى ميناء خليفة، وهي تحمل لأول مرة حمولة البوكسيت لمصهر الألمنيوم التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مدينة خليفة الصناعية.

مشاريع توسعية

في ديسمبر 2019، أعلنت موانئ أبوظبي عن استثمار 4 مليارات درهم في مشاريع توسعة الرصيف الجنوبي ومنطقة ميناء خليفة اللوجستية، وتوسعة مرافئ أبوظبي، حيث سيشهد ميناء خليفة زيادة في طاقته الاستيعابية البالغة حالياً 5 ملايين حاوية نمطية لتصل إلى 7.5 مليون حاوية نمطية، ما يعزز الجهود الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 9 ملايين حاوية نمطية، خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي العام 2021، تم التوقيع على اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً مع الوطنية للأعلاف، يتم بموجبها تطوير منشأة تخزين ومعالجة للحبوب في ميناء خليفة.

وفي العام ذاته، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مرافئ أبوظبي وشركة مايكروسوفت، تهدف إلى تحسين قدرات مرافئ أبوظبي في مجال تتبع الحاويات والمركبات ذاتية القيادة لنقل الحاويات في ميناء خليفة.

وأصبحت محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في عام 2021 أول محطة في الشرق الأوسط تقوم باختبار وتبني نظام الشاحنات ذاتية القيادة في ميناء خليفة.

وتم في عام 2021 توقيع اتفاقية امتياز مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية لمدة 35 عاماً لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة، تتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» ومجموعة موانئ أبوظبي.