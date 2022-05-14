الطاقة في عهد خليفة.. رؤية مستقبلية ومشاريع مستدامة

أبوظبي (وام)

نجحت دولة الإمارات في تحقيق مكانة عالمية مرموقة في قطاع الطاقة، وذلك نتيجة لدعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وتجسيداً لرؤى الراحل الكبير حول أهمية الطاقة وتنوع مصادرها.

واستهدفت جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة.

ولعب قطاع الطاقة دوراً مهماً في السياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات، ومنذ اكتشاف النفط والغاز قبل أكثر من نصف قرن، أصبحت الدولة عضواً رئيساً في أسواق الطاقة العالمية، وهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي. وحرصت دولة الإمارات، على اتخاذ سياسة التنوع في مصادر الطاقة، حيث قررت عدم الاعتماد بشكل رئيس على المصادر التقليدية للطاقة، والتي تشمل النفط والغاز، مما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة، كما سعت الدولة إلى تأهيل جيل من الموارد البشرية والكوادر المواطنة، وعقدت اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، مما ساهم في تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة. وحققت دولة الإمارات مجموعة من المنجزات طوال السنوات الماضية، منها حلول دولة الإمارات في الـ10 الكبار عالمياً في 20 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2021، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وكان اهتمام الراحل الكبير بقطاع الطاقة، قد بدأ خلال السبعينيات، إبان توليه ولاية العهد في إمارة أبوظبي، حيث أنشأت أبوظبي أول مصنع لتسييل الغاز عبر شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة في عام 1973 ليبدأ مصنعها تصدير الغاز المسال لليابان عام 1977، ولتكون الإمارات أول دولة مصدرة للغاز المسال في الخليج والشرق الأوسط، كما تم إنشاء شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة/جاسكو/ للغرض نفسه، كما تم تنفيذ مشاريع مختلفة للغاز لإنتاج الغاز ونقله إلى مواقع استخدامه في المصانع ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه. وخلال توليه رئاسة للمجلس الأعلى للبترول، منذ عام 1988، دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة القدرات الإنتاجية فيه ودعم مساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاستثمار موارد الطاقة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها، حيث استطاعت دولة الإمارات أن تمثل عنصر استقرار في سوق النفط العالمي، ودولة رائدة في مجال استشراف مستقبل الطاقة وتنويع مصادرها وإيجاد حلول مستدامة لها، في الوقت الذي سعت فيه إلى الاستثمار الأفضل والأمثل لمواردها من النفط والغاز. وخلال السنوات الـ 18 الماضية، واصلت «أدنوك» منجزاتها النوعية، بوصفها مجموعة متكاملة من الشركات المتخصصة التي تمارس عملياتها التشغيلية في كافة مجالات قطاع النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع، وصولاً إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية. وبعد تولي الراحل الكبير، مقاليد الحكم في الدولة، شهدت دولة الإمارات نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة، عبر إنشاء العديد من المشاريع النوعية، حيث دشن رحمه الله، مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة. والذي يمثل إنجازاً بارزاً ضمن رؤية الإمارات الرامية إلى تنويع اقتصادها ومواردها من الطاقة.