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الاقتصادي
«أوبك» تواصل توقعاتها الإيجابية للاقتصاد الإماراتي
«أوبك» تواصل توقعاتها الإيجابية للاقتصاد الإماراتي
13 مايو 2022 11:28

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، على توقعاتها الإيجابية بشأن الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الشهري الصادر أمس عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري. وأكدت «أوبك»، أن التوقعات ظلت إيجابية، بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، بدعم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد 19»، وتحسْن أسعار الوقود الأحفوري. وأوضح التقرير، أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات استقر عند 54.8 لشهر مارس الماضي، كما أشار المؤشر إلى توسع القطاع غير النفطي للشهر الـ 16 على التوالي. ولفت التقرير إلى أن الشهر الجاري، شهد إعلان مصرف الإمارات المركزي، عن رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. وكانت «أوبك»، قد توقعت خلال تقاريرها في الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد - 19».

المصدر: وام
الإمارات
الاقتصاد الإماراتي
أوبك
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