خلدون المبارك لـ«الاتحاد»: الشراكات الجديدة تعزز قوة أداء «مبادلة للاستثمار»

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار أن عام 2021 كان مميزاً بكل المقاييس، وشهد تحقيق إنجازات مهمة لدولة الإمارات عبر عدد من القطاعات الرئيسة، وهو ما انعكس على ارتفاع إجمالي الدخل الشامل (العائد للجهة المالكة) لمبادلة للاستثمار في عام 2021 إلى 122 مليار درهم، بالمقارنة مع 72 مليار درهم في عام 2020، وارتفاع قيمة أصول المجموعة في نهاية العام إلى 1.045 مليار درهم، مقابل 894 مليار درهم عام 2020.

العمل مع الشركاء الوطنيين

وقال معاليه لـ«الاتحاد»: نفخر بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي والتي أسهمت في تطور ونهضة دولة الإمارات، وتمثلت في إدراج شركة الياه سات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والعمل مع الشركاء الوطنيين لتعزيز دور «مصدر» العالمي في الطاقة النظيفة، ومواصلة العمل على الارتقاء بالخدمات الطبية في أبوظبي من خلال تطوير شبكة عالمية المستوى للرعاية الصحية.

وأكد أن مبادلة تواصل الاستثمار في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تغيير العالم والتأثير على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه مع بدء تعافي الاقتصاد والأسواق العالمية من تداعيات تفشي الجائحة، بادرت «مبادلة» بطرح عدد من الشركات الرائدة للاكتتاب العام، وتعزيز علاقاتها مع الشركاء العالميين للاستثمار في قطاعات ومناطق جغرافية عالية النمو. وأضاف: يعود الفضل في تحقيق هذه النتائج، لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والدعم المستمر من مجلس إدارة الشركة، والجهود المخلصة لفريق العمل في مجموعة مبادلة».

وقال المبارك: شهدنا العام الماضي نتاج استراتيجيتنا طويلة المدى، والتي كان لها دور كبير فيما حققناه من عوائد غير مسبوقة خلال العام الماضي، وساهمت في توفير المرونة اللازمة لمحفظة أعمالنا، وسيدفعنا التقدم الذي حققناه خلال العشرين عاماً الماضية على العمل لتحقيق المزيد خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن مبادلة حققت في عام 2021 أقوى أداء مالي في تاريخها الذي يمتد لعشرين عاماً، كما تَواصل نمو إجمالي الدخل الشامل للشركة للعام السادس على التوالي. وأضاف: مع ارتفاع قيمة أصولنا لتتجاوز حاجز التريليون درهم لأول مرة، واصلنا عملية التحول الاستراتيجي نحو القطاعات التي تملك إمكانات واعدة على المدى البعيد، فعلى مستوى المجموعة، يتواصل تركيزنا على الاستثمار المسؤول والشراكات في القطاعات والمجالات التي أحدثت تحولات جوهرية في العالم من حولنا.

وخلال عام 2021، استثمرت مبادلة 125 مليار درهم في العديد من القطاعات، من بينها الصناعات المتطورة، والتكنولوجيا، وعلوم الحياة، والنقل، كما أدركنا أهمية استثمارنا المبكر في الصناعات التحولية مثل صناعة أشباه الموصلات وتحول الطاقة.

وحققت مبادلة العديد من الإنجازات خلال العام، من أبرزها إدراج أسهم شركة «غلوبل فاوندريز» في بورصة ناسداك.

تحديات التغير المناخي

وقال معاليه: على مستوى دولة الإمارات، أسهم إدراج شركة الياه سات للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة لاستقطاب الاستثمارات العالمية ومركز لتكنولوجيا الاتصالات الفضائية، وشهد عام 2021 استمرار تركيزنا على الطاقة النظيفة كجزء من التزامنا بالتصدي لتحديات التغير المناخي، والمساهمة في جهود تقليل اعتماد اقتصاد أبوظبي على قطاع الهيدروكربونات، وبذلك نشارك في تحقيق الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.

جهود تحول الطاقة

وأكد المبارك حرص مبادلة على تعزيز جهود تحول الطاقة عبر توظيف استثمارات وشراكات جديدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وأضاف: فضلاً عن إبرامنا شراكة استراتيجية مع شركة أدنوك وشركة طاقة كمساهمين جدد في شركة مصدر بهدف تأسيس منظومة عالمية للطاقة النظيفة مقرها أبوظبي، قمنا بتشكيل ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد في تطوير الهيدروجين الأخضر والأزرق منخفض الكربون.

وبدأت «مبادلة كابيتال» خلال العام الماضي، العمل كشركة مملوكة بالكامل لمجموعة مبادلة وتبلغ قيمة أصولها 13.7 مليار دولار، بما يشمل إدارة أصول نيابة عن جهات أخرى، كذلك شهد العام تدشين «مبادلة للرعاية الصحية» كشبكة متكاملة تقدم خدمات رعاية طبية متخصصة للمرضى.

وقال المبارك: لا شك أن التطور الذي حققته هاتان الشركتان يؤكد قدرتنا على تأسيس شراكات ناجحة مع شركات عالمية مرموقة، كما يجسد التزامنا المستمر بإيجاد المزيد من الفرص الجديدة التي تعود بالفائدة على دولة الإمارات.