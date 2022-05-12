69.7 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت شركة سيراميك رأس الخيمة صافي ربح للربع الأول من العام الجاري بلغ 69.7 مليون درهم نتيجة ارتفاع الإيرادات وهوامش الربح الإجمالية.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.3% لتبلغ 783.1 مليون درهم وارتفاع إجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد، الضرائب، الإهلاك والإطفاء بنسبة 2.9% لتصل إلى 129.7 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2021.

وحافظت الشركة على هيكل رأسمال مستقر مع صافي دين قدره 975.2 مليون درهم كما في مارس 2022، على الرغم من توزيعات الأرباح النقدية.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «كان أداؤنا المالي مدعوما بمبادرات رئيسة تم تحقيقها في الربع الأول من عام 2022 بهدف دفع المزيد من النمو في المبيعات من خلال تعزيز مكانة علامتنا التجارية، وتقوية ربحيتنا من خلال زيادة كفاءات الإنتاج وتحسين وضع السيولة لدينا من خلال تشديد سياسة التحصيل الخاصة بنا. بالإضافة إلى ذلك، نجحنا في تعديل أسعارنا بشكل انتقائي لتعويض التكاليف الإضافية جزئيًا مع من أجل حماية حصتنا السوقية في أسواقنا الأساسية. لا نزال نركز على وضع أنفسنا كمزود موثوق لحلول أسلوب الحياة ونعمل من أجل تنمية محفظتنا وتحسينها. وتشمل ذلك، استحواذنا بنسبة 100% على مجموعة كلودي، وهي خطوة مهمة نحو رؤيتنا المشتركة لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي ومنتجات عالية الجودة لعملائنا مع خلق قيمة قوية للمساهمين».