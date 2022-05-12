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الاقتصادي
«شعاع كابيتال» تحقق 6 ملايين درهم
«شعاع كابيتال» تحقق 6 ملايين درهم
13 مايو 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

بلغ صافي أرباح شعاع كابيتال خلال الربع الأول من العام الجاري 6 ملايين درهم، مقابل 25 مليون درهم في الربع الأول 2021. وباستبعاد تأثيرات خفض قيمة الأصول غير المادية، فإن قيمة صافي الأرباح على أساس القياس بالمثل تكون 37 مليون درهم وترتفع الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 83 مليون درهم مقابل 75 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي ومقابل قيمتها السلبية في الربع الرابع 2021 وقدرها 18 مليون درهم. وتعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار الأداء القوي للإيرادات الأساسية للمجموعة.
قامت المجموعة في عام 2021 بإغلاق وحدة الأصول غير الأساسية وتحويل أصولها المتبقية إلى محفظة الاستثمارات الرئيسية لضمان استمرار إدارتها مع الاستثمارات الأخرى للمجموعة.  

شعاع كابيتال
الإمارات
شركة شعاع كابيتال
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