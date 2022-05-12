13 مليون درهم لـ«أملاك للتمويل»

دبي (الاتحاد)

حققت شركة أملاك للتمويل، خلال الربع الأول من العام الجاري صافي ربح قدره 13 مليون درهم، مقارنة بصافي ربح قدره 6 ملايين درهم للربع الأول من عام 2021. وركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية.

انخفض دخل أملاك للربع الأول من عام 2022 بنسبة 23% لتصل إلى 72 مليون درهم، مقارنة بـ 92 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021. وانخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 17% لتصل إلى 36 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 43 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021.