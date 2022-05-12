«سوق أبوظبي» يدرج سندات خضراء لـ«سويحان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لإصدار السندات الخضراء الممتازة والمضمونة بمعدلات أرباح ثابتة وبقيمة إجمالية مقدارها 700 مليون دولار لصالح شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، بذلك تكون أول سندات خضراء في السوق. وصدرت هذه السندات عن شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية التي تمّ إطلاقها لتشييد وامتلاك وتشغيل محطة نور أبوظبي، أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم. وتمثل هذه الخطوة إدراج أول سندات خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما سيرفع عدد أدوات الدين والتمويل المطروحة في السوق إلى 28، بينما يواصل السوق جهوده ومساعيه المبذولة في ترجمة أهداف استراتيجيته «ADX One» الرامية إلى جذب المزيد من الإدراجات الجديدة وطرح منتجات مبتكرة عبر منصّة السوق الحيوية والمتنامية.

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تماشياً مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة وجهودها المتواصلة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإن الإدراج يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة أبوظبي الريادية كمركز للتمويل المستدام وسوق السندات الخضراء».

ومن جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «مع تنامي الإقبال على تحقيق المعايير البيئية والاجتماعية وضوابط الحوكمة في أنحاء المنطقة، تأتي السندات الخضراء في طليعة المنتجات المبتكرة في هذا المجال، ونحن سعداء بإدراجها في السوق».