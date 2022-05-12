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«سياحة - أبوظبي» تفوز بجائزة الجناح المتميز في «سوق السفر العربي»
جناح أبوظبي في سوق السفر العربي (تصوير: إحسان ناجي)
13 مايو 2022 01:53

دبي (الاتحاد) 

فازت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بجائزة الجناح المتميز في معرض سوق السفر العربي 2022، تبعاً لقدرته على جذب واستقطاب الحضور وزوار المعرض، في حين حظيت أجنحة دبي للسياحة وهيئة السياحة السعودية ومجموعة إعمار للضيافة بإشادة كبيرة في هذه الفئة. ضم الجناح نفقاً رقمياً بارتفاع 5 أمتار وعرض 16 متراً، يُبين للزوار أفق أبوظبي الساحر ليلاً وتراثها الثقافي العريق ومناظرها الطبيعية الخلابة وتجاربها العائلية والترفيهية.
كما احتضن الجناح ستة عروض حية من ضمنها «بيت القهوة»، و«بيت الحرفيين» ومسابقة افتراضية للجولف في منطقة جزيرة السعديات ومغامرات افتراضية على أسرع أفعوانية في العالم من «عالم فيراري أبوظبي».
شارك في الجناح أكثر من 80 من الشركاء بما في ذلك الفنادق وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر والسياحة، المقومات التي تتمتع بها أبوظبي مع العالم في معرض سوق السفر العربي هذا العام.

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معرض سوق السفر العربي
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