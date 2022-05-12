23 ألف زائر لمعرض سوق السفر العربي

دبي (الاتحاد)

شهدت النسخة التاسعة والعشرون من معرض سوق السفر العربي الذي اختتم أعماله أمس، حضور أكثر من 23 ألف زائر، حيث اجتمع قادة الصناعة في مركز دبي التجاري العالمي لرسم ملامح مستقبل السفر والسياحة الدولية.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «شهد معرض سوق السفر العربي 2022 مشاركة 1500 جهة عارضة من 150 دولة، بمعدل نمو يزيد على 100% على أساس سنوي، حيث تعد هذه الأرقام مثيرة للإعجاب وخاصة بالنظر إلى عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 التي لا تزال تحدث في الصين ووجهات أخرى في العالم، علاوة على ذلك فإن تطوير قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لا يظهر أي بوادر للتراجع، حيث من المقرر أن ترتفع عقود بناء الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16% هذا العام وحده».

عقود الضيافة

شكلت قيمة المشاريع الإماراتية والسعودية 90% من جميع عقود الضيافة الإقليمية الممنوحة في عام 2021 وفقاً لبحث صادر من شبكة بي إن سي، تمت مناقشة نتائجه في جلسة نقاشية حول مستقبل صناعة الضيافة بالمنطقة ضمن المؤتمر المصاحب للمعرض.

وفي السياق ذاته، توقعت شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات العقارية من خلال أحدث تقرير صادر عنها ترسية عقود تشييد فنادق بقيمة 4.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022. أدار هذه الجلسة بول كليفورد، محرر مجموعة الضيافة في شركة آي تي بي ميديا جروب، حيث تضمنت جلسة النقاش رؤى من كريستوفر لوند، مدير فنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كوليرز إنترناشونال، ومارك كيربي، رئيس قسم الضيافة في مجموعة إعمار للضيافة، وتيم كوردون، نائب الرئيس الأول في مجموعة فنادق راديسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجوديت توث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فايفري للضيافة.

جهود التوطين

وفي حديثه عن الأهمية المستمرة لجهود التوطين، قال كيربي من مجموعة إعمار للضيافة: «يتوافق التوطين مع كيفية تطوير فرقنا القيادية لتشغيل الفنادق، فنحن نركز على القيادة على هذا المستوى لتأتي من الداخل بالاعتماد على المواهب الداخلية، حيث تساعدنا في تحقيق ذلك أننا ننمو ونفتتح فنادق جديدة، لأنها توفر فرصاً لأعضاء فريقنا الحاليين للانتقال إلى المرحلة التالية الأعلى».

وقد أدار الجلسة الافتتاحية إيليني جيوكوس، مذيع ومراسل في شبكة سي إن إن الإخبارية، وكان من بين المتحدثين في الجلسة الافتتاحية كل من: عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس ويوكيم جام سليفير، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في هيلتون وبلال قباني، رئيس الصناعة والسفر والسياحة في جوجل وأندرو براون، المدير الإقليمي لأوروبا للشرق الأوسط وأوقيانوسيا في المجلس العالمي للسفر والسياحة.

التجارب السياحية

كما شهد اليوم الافتتاحي للمعرض الجلسة الأولى أرايفال دبي، حيث سلط خبراء الصناعة الضوء على الدور الذي تلعبه التجارب السياحية في الوجهة في تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، وفي وقت لاحق من بعد الظهر، توجه وزراء من الإمارات العربية المتحدة والأردن وجامايكا وبوتسوانا إلى المسرح العالمي لمناقشة أهمية الاستثمار والتكنولوجيا والشمولية في دفع عجلة تعافي وانتعاش السياحة في الشرق الأوسط إلى الأمام كجزء من المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار.

شهد اليوم الثاني من سوق السفر العربي 2022 انضمام ممثلين رفيعي المستوى من العربية للطيران ومجموعة الاتحاد للطيران إلى جون ستريكلاند، من شركة جيه إل إس للاستشارات، على المسرح العالمي لسوق السفر العربي لمناقشة الكفاءة والاستدامة في قطاع الطيران.

الميتافيرس

وفي نهاية اليوم الثاني من الحدث، حصلت منصة مشاركة الفيديو «ويلكام تو ذا وورلد» على استثمار يصل إلى 500 ألف دولار، بعد فوزها في مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة على مسرح ترافيل تك.

تميز اليوم الثالث من المعرض بعدة جلسات، تم تسليط الضوء من خلالها على السياحة الرياضية واتجاهات تكنولوجيا الضيافة وتجارب تناول الطعام وخدمات السفر المعتمدة على عالم ميتافيرس الافتراضي ودور مؤثري التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير، كما استضافت رابطة سفر الأعمال العالمية أيضاً جلستي نقاش في اليوم الثالث، تم التركيز من خلالهما على الاستدامة والاتجاهات طويلة الأجل في قطاع سفر الأعمال.