شرطة دبي تستعرض آلية تقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، مشاركتها في فعاليات «معرض سوق السفر العربي» ناشرة الوعي بآلية تقديم بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر منصة «ecrime»، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات عبر العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وقدم الملازم أول أحمد كمال من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً إلى زوار معرض سوق السفر العربي حول منصة «ecrime»، مبيناً أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت المنصة في إطار حرصها الدائم على تقديم خدمات مُبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية.

وأوضح الملازم كمال، أن منصة «ecrime» مختصة بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية. وأشار إلى أن هناك 3 خطوات بسيطة لتقديم البلاغ عبر منصة «ecrime»، فبعد الدخول على موقع www.ecrime.ae، تبدأ الخطوة الأولى بتحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، ثم تعبئة البيانات، يليها تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية يتلقاها المُشتكي على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى، وتحديد المشكو ضده.