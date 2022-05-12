اضطرابات جديدة في شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا

عواصم (وكالات)

زادت حالة عدم اليقين بشأن شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا التي تمر عبر أوكرانيا مع إعلان شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» خفض الشحنات بنسبة 30% اعتباراً من يوم أمس، بعد خفضها أمس الأول، بـ 18%.

ويتبادل كلا الطرفين الاتهامات، وتقول كييف منذ يومين إنها عاجزة عن ضمان عمليات التسليم عبر منشآت سوخرانيفكا في منطقة لوغانسك بسبب وجود القوات المسلحة الروسية وقد طلبت من «غازبروم» زيادة الشحنات عبر نقطة سودجا.

لكن موسكو تؤكد أن عمليات النقل يمكن أن تتم عبر سوخرانيفكا، في حين أن إعادة توجيه التدفق نحو سودجا أمر مستحيل.

كما أعلنت شركة غازبروم، أمس، أنها ستتوقف عن استخدام خط رئيسي لأنابيب الغاز يمر عبر بولندا إلى أوروبا، رداً على العقوبات الغربية.

وقالت غازبروم في بيان نشر على تطبيق تلغرام إن «اعتماد عقوبات روسية مضادة يعني حظر استخدام خط أنابيب غاز تابع لشركة يوروبول غاز التي تشغل الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز لنقل الغاز الروسي عبر بولندا». واتهم وزير الطاقة الألماني أمس، روسيا باستخدام الطاقة سلاحاً بعد العقوبات التي فرضتها موسكو على أكثر من 30 شركة غربية للطاقة والانخفاض الواضح في شحنات الغاز إلى أوروبا. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

وارتفع سعر العقد القياسي بنسبة تصل إلى 15%، على خلفية بيانات تظهر أن التدفقات الروسية المارة عبر أوكرانيا ستتراجع بنحو 30%.

وعلقت وكالة «بلومبرج» للأنباء بأنه لم يتضح بعد مدى تأثير هذه التطورات على توافر الغاز بشكل عام في أوروبا، خاصة وأن التطورات تأتي في ظل وجود إمدادات وافرة من الغاز الطبيعي المسال، وتراجع الطلب، نظراً لدفء الطقس.