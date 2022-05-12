«طيران الإمارات» توقع اتفاقيات شراكة خلال سوق السفر العربي



دبي (الاتحاد) أبرمت طيران الإمارات خلال مشاركتها في سوق السفر العربي، الذي اختتم أعماله اليوم، سلسلة من اتفاقيات الشراكة، فيما استقبلت في نحو 15000 زائر أقبلوا على تجربة منتجاتها وخدماتها. وعقد مسؤولو الناقلة أكثر من 200 اجتماع مع شركاء الصناعة والتجارة وممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الجديدة مع ناقلات جوية ومجالس سياحية ومناطق حرة وشركاء تقنيين. وشكلت تجربة الدرجة السياحية الممتازة الكاملة محور عرض منتجات طيران الإمارات لهذا العام، حيث سيبدأ بيعها اعتباراً مطلع يونيو للسفر من 1 أغسطس على خطوط A380 إلى لندن وباريس وسيدني، وإلى كريستشيرش اعتباراً من ديسمبر 2022. وحرص الزوار على الاسترخاء والاستلقاء وتجربة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، واطلعوا على ما يمكن توقعه عند السفر في هذه الدرجة الجديدة. وبالإضافة إلى مقاعد "السياحية الممتازة"، عرضت طيران الإمارات أيضاً جناحها الخاص المغلق بالكامل في الدرجة الأولى على طائرات البوينج 777-300ER، ومقاعد درجة الأعمال، وأحدث نسخة من الصالون الجوي على طائرات A380، إلى جانب منتجات متميّزة أخرى مثل حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى. وفي إطار جهودها المتواصلة لتحسين وتطوير تجربة عملائها، أطلقت طيران الإمارات برنامجها المستقبلي للضيافة اعتماداً على مبادئ مخصصة تعكس تميّزها، وذلك بدعم من خبراء مدرسة Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) المصنفة من بين أفضل مدارس إدارة الضيافة في العالم. وتقوم هذه المبادئ في الأساس على البساطة والتميّز والابتكار، والأهم من ذلك الشغف. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاتساق عبر جميع نقاط الاتصال وتوفير إطار عمل للفرق لخلق ذكريات ومشاعر إيجابية لدى عملاء طيران الإمارات. وانطلاقاً من التزامها بمساعدة الصناعة على التعافي من خلال التعاون الوثيق والشراكات الهادفة، وقعت طيران الإمارات اتفاقيات مع مجالس سياحة وشركاء آخرين، منها شراكة بالرمز مع الخطوط الملكية المغربية، توفر مزيداً من خيارات السفر وخيارات الاتصال لعملاء كلا الناقلتين بين دبي والدار البيضاء وخارجها. كما وقعت طيران الإمارات مذكرات تفاهم وتعاون مع هيئات السياحة لكل من ماليزيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي. وسوف تستفيد الناقلة من الفرص وتتعاون في الأنشطة المشتركة مع جميع مجالس السياحة لتطوير الحركة وتشجيع الزوار على تجربة هذه الوجهات من جميع أنحاء شبكتها التي تغطي نحو 130 وجهة. ووسعت طيران الإمارات شراكتها مع هواوي، إحدى أفضل العلامات التجارية التقنية في العالم، لتوفير مزيد من الانتشار، وتعزيز حضور العلامة التجارية لكل منهما عبر أسواق متعددة من خلال الأنشطة المشتركة والتعاون المستقبلي. • لجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال إلى دبي، وقعت طيران الإمارات والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة لعدد من الحوافز المتعلقة بالسفر للشركات المسجلة في جافزا. وتشرفت طيران الإمارات باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وكوكبة من الوزراء وكبار المسؤولين وكبار الشخصيات، في جناحها بمعرض سوق السفر العربي. كما استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفداً سياحياً من جامايكا برئاسة معالي إدموند بارتليت وزير السياحة. وخلال معرض سوق السفر العربي، توجت طيران الإمارات للمرة التاسعة على التوالي بلقب "أفضل ناقلة جوية في العالم" ضمن جوائز Business Traveler Middle East، بالإضافة إلى جوائز على "أفضل درجة سياحية ممتازة" و"أفضل درجة سياحية" و"أفضل برنامج لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين". ويعد سوق السفر العربي أكبر معرض للسفر والتجارة في المنطقة، حيث استقبل هذا العام أكثر من 30 ألف زائر من أكثر من 120 وجهة.