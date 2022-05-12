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وجهة موسمية جديدة لـ«العربية أبوظبي»
طائرة تابعة لـ«العربية أبوظبي»
12 مايو 2022 19:40

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «العربية أبوظبي»، عن البدء بتسيير رحلاتها الموسمية إلى العاصمة الجورجية تبليسي، ابتداء من 16 يونيو 2022. وسيتسنى لعملاء الشركة في أبوظبي الآن من السفر مباشرة إلى مطار تبليسي الدولي بأسعار تنافسية على متن ثلاث رحلات أسبوعياً. وتجمع مدينة تبليسي بين الأصالة والحداثة، كما أنها غنية بإرث ثقافي عريق وتكثر فيها المسارح الرائعة وقاعات الحفلات الموسيقية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المهرجانات السنوية. وتسيير «العربية أبوظبي» حالياً رحلاتها إلى 23 وجهة منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في يوليو 2020.

العربية للطيران أبوظبي
مطار أبوظبي الدولي
تبليسي
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