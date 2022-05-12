الإمارات والهند تستعرضان فرص الاستثمار بين البلدين

نيودلهي (وام) انطلقت أمس، في العاصمة الهندية نيودلهي، أولى اجتماعات وفد الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي، والتي بدأت بجلسات تفاعلية موسعة مع مجتمع الأعمال الهندي ورواد الأعمال البارزين والشركات الناشئة، لاستعراض فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

كما شهدت الجلسة التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات ومجتمع الأعمال، وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل، بما يعزز استدامة مسارات العمل الاقتصادي بين الإمارات والهند نحو الاقتصاد الجديد.

شارك في الجلسات التفاعلية لليوم الأول معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وفيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين.

كما شارك في الجلسات سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، ورجل الأعمال يوسف علي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة «اللولو العالمية»، وراجان نافاني رئيس اتحاد الصناعة الهندي، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود في مختلف القطاعات الاقتصادية.

سرعة إنجاز الاتفاقية

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند جاءت تتويجاً للعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكداً أن الشراكة الاقتصادية قيمة مضافة للحركة التجارية.

وأضاف أن سرعة إنجاز الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكة إلى آفاق أوسع بما يعود بالخير على شعبيهما، والتي تبلورت في 800 صفحةٍ من المعلومات المفصلة، والموزعة على 18 فصلاً و11 ملحقاً و3 رسائل جانبية جميعها متاحةٌ للعموم. وأشار إلى أن وفد الإمارات جاء إلى الهند لتوضيح أبعاد هذه الاتفاقية المهمة والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية أمام مجتمع الأعمال الهندي والإماراتي، لننتقل بالعلاقات التجارية بين المشاريع التجارية في الدولتين إلى مستويات متقدمة ومستدامة؛ إذ يجدر بهم التعاون يداً بيد لتحقيق العديد من الإنجازات.

وأوضح معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تتميز بمستوى عالٍ من المرونة؛ إذ أبقينا بعض فصول الاتفاقية مفتوحة لنستطيع الإضافة عليها، إن اقتضت الحاجة في المستقبل، في حالة حدوث مزيد من التغيرات والتطورات المستقبلية، كما هو الحال مع الاقتصاد الرقمي أحد أبرز مجالات الاقتصاد الجديد.

وتابع: إنه توجد جوانب ومجالات مستقبلية كالاقتصاد الرقمي، التي تواصل عملية تطورها، وهو ما دفعنا إلى إبقائها كمواضيع قابلة للإضافة عليها مستقبلاً، في حين يناقش الفصل الرابع من الاتفاقية بفيض موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما يناقش الفصل الخامس موضوعاً مهماً آخر وهو المشتريات الحكومية، والذي يتيح للقطاع الخاص البقاء على صلة مع عمليات الشراء الحكومية في كلتا الدولتين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تناقش أيضاً موضوع الملكية الفكرية والتي تحتل أهمية بارزة ومحورية للشركات المليارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين.

وقال معاليه: إن ما يميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أنها تأتي انطلاقاً من رغبة البلدين في فتح القنوات التجارية والعودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل جائحة «كوفيد19» والوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، حيث نهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز الحركة التجارية من الهند إلى الإمارات ومنها إلى الدول الأخرى التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية مماثلة، ما يشكل قيمة مضافة للحركة التجارية.

الشركات الناشئة

وبدوره، قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي: إن زيارة وفد الإمارات إلى الهند جاءت بهدف استعراض الفرص الاستثمارية وتعزيز استفادة الشركات الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال والشركات الناشئة في البلدين من المميزات التنافسية التي تندرج ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح آفاقاً واسعة أمام هذه الشركات للانطلاق إلى دول العالم. وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية وضعت أساساً قوياً لدفع مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الجانب الهندي أشاد بقرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين، التي ساعدت الكثير من التجار والمستمرين للعمل بسهول والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات.

وقال معاليه: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل محور الاقتصاد العالمي، حيث تعمل الوزارة على تشكيل جسر تواصل لنمو هذه الشركات بحيث لا تعتمد على التصدير إقليمياً، ولكن التوسع أيضاً إلى آسيا عن طريق الهند، بما يساعد في توسع الأعمال في البلدين الصديقين ويفتح الأسواق العالمية أمام هذه الشركات.

استدامة النمو الاقتصادي

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند فتحت آفاقاً وفرصاً جديدة للبلدين ولديها القدرة على دفع العلاقات الثنائية إلى عصر ذهبي.

وأضاف: انتهينا من الاتفاقية في وقت قياسي بلغ 88 يوماً، مما يعكس رغبة الجانبين القوية لاستغلال الفرص والاستفادة من اقتصادات البلدين في العديد من القطاعات. وأعرب عن أمله في أن تصنع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الفارق وتوفر فرص العمل وترفع مستويات التجارة والاستثمار وتعزز قطاعات التصنيع والخدمات، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

من جهته، أشاد سنجاي سودهير بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات والهند وتزدهر وتنمو، والتي عززتها الزيارات المتبادلة من قيادتي البلدين الصديقين حتى وصلت إلى شراكة استراتيجية متجذرة تشهد نمواً مستمراً.

من جانبه، قال رجل الأعمال يوسف علي: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تمثل مرحلة تاريخية وحاسمة في العلاقات التجارية بين الهند والإمارات، حيث يمضي كلا البلدين قدماً في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف: «بصفتنا مجموعة أعمال مقرها الإمارات مع وجود كبير في الهند، لا سيما في قطاعي التجزئة وتجهيز الأغذية، نأمل أن تشهد وارداتنا من الهند مستويات جديدة من النمو».