الأحد 15 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
64 % نمو أرباح «دبي للاستثمار»
64 % نمو أرباح «دبي للاستثمار»
12 مايو 2022 16:11

 
دبي (الاتحاد) - أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن ارتفاع صافي أرباحها للربع الأول من العام، والمنتهي في 31 مارس 2022 بنسبة 64% لتصل إلى 202.5 مليون درهم، مقارنة بـ 123.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل للمجموعة إلى 761 مليون درهم مقارنة بـ 637.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 19%. وحافظ إجمالي أصول الشركة على استقراره عند 22 مليار درهم إماراتي. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية إلى 12.5 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 12.2 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاء النمو في صافي الربح وإجمالي الدخل خلال هذه الفترة مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات العقارات، والتصنيع، والمقاولات، والخدمات. وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «لقد بدأت دبي للاستثمار عام 2022 بزخم جيد، مما يعكس تأثير استراتيجية النمو والتوسع للمجموعة وتركيزها المستمر على تنويع الاستثمارات وزيادة قيمة الأصول من خلال عمليات التخارج المدروسة. لقد دخلنا في اتفاقية بيع وشراء في أبريل 2022 للتخارج بنسبة 50% من إيميكول. ونتوقع أن تكتمل الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة، وبعد ذلك سيتم إدراج الأرباح الناتجة عنها في بياناتنا المالية».

شركة دبي للاستثمار
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
مريم المهيري
الإمارات
مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية
اليوم 07:26
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. نصير الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخوّة الإنسانية
اليوم 04:11
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
الإمارات
محمد بن زايد.. رجل الإنسانية والعمل الخيري
اليوم 04:11
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
الإمارات
حكام الإمارات: محمد بن زايد امتداد لمسيرة حضارية
اليوم 04:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©