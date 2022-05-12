خطة لتطوير فندق شاطئ الراحة بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد) - كشف فندق شاطئ الراحة بأبوظبي عن تنفيذ خطة تطوير لمرافقه تشمل الغرف والأجنحة ومناطق الترفيه ونادي الأطفال، ضمن خططه لتوفير تجربة سياحية متميزة لنزلائه. وقال كمال الزياتي، المدير العام للفندق، خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي بدبي، إن خطة التطوير والتجديد تأتي مواكبة لخطط إمارة أبوظبي بتطوير المرافق السياحية والفندقية، وتوفير كافة سبل الراحة والاستجمام للسائحين. وأضاف: تشمل عمليات التطوير تجديد 144 غرفة، وإضافة 14 جناحاً فندقياً، و22 غرفة عائلية جديدة، وتجديد المطعم الرئيسي، وتجديد نادي الأطفال وإضافة سينما للأطفال. كما تشمل تجديد منطقة حمام السباحة وتجديد للطرق الممشى ومنطقة الفيلات، إضافة إلى توسعة مارينا اليخوت لتستوعب 60 يختاً وقارباً جديداً، ليصل إجمالي اليخوت والقوارب 150 وحدة بحرية. وذكر أن عمليات التطوير شملت أيضاً تجديد شواطئ الفندق المطلة على الخليج العربي وتغذيتها بطبقة رملية ستضفي على الشواطئ تجربة استجمام متميزة، مشيراً إلى أن التطوير يتضمن الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطبيق الحلول البيئية المستدامة مثل نظام إدارة المباني الجديد (BMS)، ونظام التحكم في الطاقة وحماية البيئة.