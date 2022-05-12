«الخطوط السعودية» تفوز بجائزتين في «سوق السفر العربي»

دبي (الاتحاد) فازت الخطوط السعودية بجائزتي أفضل تصميم جناح وأفضل جناح، بتصويت الجمهور خلال سوق السفر العربي 2022، ضمن جوائز بيست ستاند الشهيرة.

تميز جناح الخطوط السعودية، المكون من ثلاثة طوابق بدرج ساحر وغامر، باستخدام ألوان زاهية وعناصر تصميم مستقبلية، في حين حاز جناح أبوظبي على إشادة عالية وحظي بإعجاب الجميع في هذه الفئة، نظراً لتصميمه الرائع والمميز.

بالنسبة لفئة أفضل تصميم جناح في المعرض، تضمنت لجنة التحكيم كلاً من: مات جيبسون، الرئيس التنفيذي لشركة UpThink وأندرو وينجروف، مدير مجموعة موتيفيت ميديا جروب، وجو مورتيمر، محرر وجهات أخبار العالم، وفيليب وولنر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبحاث الضيافة العالمية (إس تي آر) وبول جونسون، محرر مدونة لاكشري ترافيل، حيث ركزت معايير جائزة أفضل تصميم جناح على تحديد الجناح الذي يتمتع بتصميم إبداعي ويحقق أفضل استخدام للمساحة المتاحة، كما يجب أن تبدو الأجنحة جذابة ولافتة للانتباه من منظور الزائر، ولها حضور مميز في القاعات، وتستقطب عدداً كبيراً من زوار المعرض.