«هب 71» تستقطب 16 شركة ناشئة جديدة





أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن ضمّ 16 شركة ناشئة إلى مجتمعها المتنامي. وستتاح لمجموعة الشركات الناشئة الجديدة التي حصدت إلى الآن تمويلاً تفوق قيمته الـ231 مليون درهم، فرصة تطوير تكنولوجيات متطورة، والاستفادة من إمكانية الوصول إلى الأسواق والاستثمارات والمواهب التي توفرها Hub71. وتضمّ المجموعة التي تمّ قبولها شركات ناشئة من مراكز تكنولوجيا دولية رائدة وفي المراحل الأولى من نموّها بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومن أبرز شركات هذه المجموعة TAG، أول بنك رقمي في باكستان، وTrade Capital Partners ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة تسهّل وصول الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة إلى رأس المال المتداول، وZywa، أول بنك جديد للمراهقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الشركات الأخرى التي تم قبولها أيضاً Letswork ومقرها الإمارات، وهي تطبيق يتيح للأعضاء حجز أماكن عمل والعمل عن بُعد في الفنادق والمقاهي والمساحات المشتركة وغيرها من الأماكن الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى منصة Ostaz التعليمية الخاصة التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على إحراز تقدم أكاديمي. وتستفيد المجموعة الجديدة من برنامج Hub71 لتسريع الأعمال والبرامج المنظمة لتعزيز إمكانيات الاستثمار وكذلك من مجموعة جديدة من الحوافز المرنة التي تتيح للمؤسسين اختيار مستوى الدعم الذي يلزمهم بناءً على احتياجات شركاتهم. وستتمكن المجموعة المنضمّة إلى Hub71 من الوصول إلى منظومة الابتكار في أبوظبي والاستفادة من فرص التوسّع وتبادل المعرفة. وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «يشكل اختيارنا للمجموعة الأولى من الشركات الناشئة لهذا العام انعكاساً لتركيزنا على دعم قدرات هذه الشركات لتصبح الأسرع نمواً على مستوى العالم. ويتميز Hub71 بنهج فريد وإيمان عميق بأهمية دعم المؤسسين وإعداد القادة الملهمين وفرق العمل المبتكرة لمواصلة النمو المتسارع لهذه الشركات، وهذا ما يبرز في رواد الأعمال في هذه المجموعة من الشركات». وحصدت شركات Hub71 منذ إنشاء المنظومة استثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم وعقدت صفقات بقيمة 36 مليون درهم من خلال شركاء منظومة التكنولوجيا من الشركات، كما حققت إيرادات تصل إلى 1.2 مليار درهم. وتتيح Hub71 للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين، وتقدم لها فرصة عرض إمكانيات منتجاتها وقابلية تسويقها. فقد تم توقيع أكثر من 20 إثبات مفاهيم بين الشركاء والشركات الناشئة منذ تأسيس المنظومة، ويُتوقع عقد صفقات بينهما تبلغ قيمتها الـ36 مليون درهم، حيث إنها توفّر منصة لطرح الأفكار المبتكرة وإطلاق شركات رأس المال المخاطر في أبوظبي.