332 % نمو صافي الدخل لـ«فيرتيجلوب» خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت إيرادات شركة فيرتيجلوب خلال الربع الأول من العام الجاري 118% لتصل إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم)، كما حققت زيادة في صافي الدخل المُعدل بنسبة 332% على أساس سنوي، وارتفاع التدفقات النقدية الحرة لتصل إلى 521 مليون دولار (1.9 مليار درهم) من 151 مليون دولار (600 مليون درهم) في الربع الأول من عام 2021. وارتفعت أرباح الشركة المعدلة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 171% لتصل إلى 625 مليون دولار (2.3 مليار درهم) مقارنة بالربع الأول من عام 2021. وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيجلوب: «سعداء بالأداء القوي للشركة في هذه الفترة أيضاً، والذي يدعمه مكانتنا العالمية المتميزة في الإنتاج التنافسي من حيث التكلفة وقدرات التوزيع الرائدة في القطاع. ونتوقع حالياً أن تتجاوز توزيعات أرباح النصف الأول من العام الجاري 700 مليون دولار (2.6 مليار درهم)، بزيادة عن توجهاتنا السابقة التي بلغت 200 مليون دولار (735 مليون درهم) على الأقل، وذلك على خلفية استمرار أوضاع السوق المواتية، والرؤية الحالية للأسعار وأحجام المبيعات، وارتفاع التدفقات النقدية، وهيكل رأس المال القوي لدينا».

وأضاف: «نتطلع إلى تحقيق أداء أفضل في الربع الثاني، حيث نتوقع أن نستفيد من معدل طلب قوي خلال موسم التسميد، وتأجيل بعض المبيعات من الربع الأول إلى الربع الثاني وارتفاع أسعار البيع، كما أنه تم الالتزام بغالبية الكميات المنتجة بالفعل للربع الثاني، مما يوفر لنا رؤية مستقبلية جيدة، ويهيئنا للربعين الثالث والأخير من عام 2022».

وقال: «بصفتنا مُنتجاً رائداً وأكبر مُصدِر بحري على مستوى العالم لمنتجات الأسمدة النيتروجينية الأساسية، يركز فريقنا العالمي على إدارة أصولنا الممتدة عالمياً بكفاءة والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية على أكمل وجه بالشراكة مع 'أو سي آي'، لمحاولة سد أي فجوات في العرض قد تنشأ وبالتالي المساعدة في معالجة النقص المحتمل في الحبوب والمخاوف العامة المتعلقة بالأمن الغذائي».

يشار إلى أن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بـ «فيرتيجلوب» تنص على توزيع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو مع الحفاظ على وضع ائتماني من الدرجة الاستثمارية. وفي ضوء أوضاع السوق السائدة، ونظراً إلى توليد الشركة لتدفقات نقدية حرة مرتفعة، رفعت شركة فيرتيجلوب توجيه توزيعات أرباح النصف الأول من عام 2022 إلى أكثر من 700 مليون دولار (2.6 مليار درهم)، أي أعلى بكثير من التوجيه السابق البالغ 200 مليون دولار (734 مليون درهم) على الأقل. وسيتم الإعلان عن مبلغ توزيعات الأرباح المحدد، والمستحق الدفع في أكتوبر 2022، مع نتائج الربع الثاني من عام 2022 في أغسطس 2022.