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مطار دبي يستقبل أكثر من 13 مليوناً في الربع الأول
مسافرون عبر مطار دبي
12 مايو 2022 09:17

أعلن مطار دبي الدولي، أحد مراكز النقل الجوي الرائدة في العالم، اليوم الخميس عن استقبال أكبر عدد فصلي من المسافرين منذ عامين، إذ ارتفع عددهم إلى أكثر من مثليه على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقالت مؤسسة مطارات دبي الحكومية المشغلة للمطار في بيان إنه تعامل مع 13.6 مليون مسافر في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس مقارنة مع 5.7 مليون قبل عام.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة بول جريفيث إن حركة ركاب الترانزيت الدولية وصلت الآن إلى 60 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.
ومن المتوقع أن يستقبل المطار، وهو مركز لعمليات شركة طيران الإمارات، 58 مليون مسافر هذا العام.
 

المصدر: وكالات
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