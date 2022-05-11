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متسوقو متاجر لولو يجمعون 100 ألف درهم لـ«رمضان الخيرية»
متسوقو متاجر لولو يجمعون 100 ألف درهم لـ«رمضان الخيرية»
12 مايو 2022 03:43

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة لولو عن توفير تبرعات بقيمة 100 ألف درهم عبر دعم المتسوقين في متاجر لولو خلال شهر رمضان المعظم دعماً لمجهودات دبي العطاء الإنسانية لرفع مستوى المعيشة للمحتاجين في الدول النامية.
واستمرت الحملة الخيرية تحت شعار «المشاركة تعني الاهتمام» طوال الشهر الكريم في جميع متاجر لولو هايبر ماركت في دولة الإمارات، لتشجيع المتسوقين لدعم الحملة خلال تسوقهم احتياجاتهم اليومية. 
وسيتم تسليم قيمة التبرعات إلى عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء.
وقال سليم أم. أيه، مدير مجموعة لولو العالمية: «يسر مجموعة لولو أن تتعاون مرة أخرى مع انتجرال شوبر لتوفير تمويل لدعم أعمال دبي العطاء الخيرية العالمية».
وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «نشكر مجموعة لولو على تعاونهم طويل الأمد ونتطلع إلى رؤية تأثيرها الإيجابي».

مجموعة لولو
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