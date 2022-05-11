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الاقتصادي
ارتفاع أرباح «الياه سات» الربعية 26.4%
ارتفاع أرباح «الياه سات» الربعية 26.4%
12 مايو 2022 03:43

أبوظبي (الاتحاد)

حققتم شركة الياه سات للاتصالات الفضائية  73.8 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 26.4% على أساس سنوي. 
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «بدأت الياه سات سنة مالية متميزة هذا العام، مع نمو قوي في الإيرادات، والأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح على أساس سنوي. ومع حصول المجموعة على أمر تكليف لخمس سنوات لتقديم خدمات مُدارة لحكومة دولة الإمارات، رسخنا مكانتنا كشريك مفضل لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية وعززنا أسس النمو التي تتمتع بها المجموعة، لا سيما مع وصول الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 8.1 مليار درهم بما يعادل 5.4 ضعف إيراداتنا السنوية.
وأضاف الهاشمي: «ومع تأمين ما يقارب 90% من الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، تستمر ثقتنا بالوضع المالي القوي للياه سات وقدرة الشركة على الإلتزام بالنطاق الإرشادي للسنة المالية 2022».
وبلغت إيرادات الربع الأول 362.5 مليون درهم  بنمو 9.4% على أساس سنوي. وحققت جميع قطاعات الأعمال أداءً قوياً لاسيما في الحلول المدارة وحلول الاتصالات المتنقلة والتي ارتفعت بنسبة 26.0% و 45.4% على التوالي.
ووصلت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها لشركة الياه سات إلى 8.1 مليار درهم  بما يقارب 5.4 ضعف الإيرادات السنوية. ونمت الإيرادات المستقبلية بنسبة 8.6% منذ بداية السنة المالية الحالية وبنسبة 47.3% منذ بداية عام 2021، مدعومةً بأمر التكليف لتقديم خدمات مُدارة لحكومة دولة الإمارات بقيمة 908.9 مليون درهم  لمدة خمس سنوات.

الياه سات
شركة الياه للاتصالات الفضائية
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