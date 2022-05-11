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198 مليون درهم أرباح «دانة غاز»
198 مليون درهم أرباح «دانة غاز»
12 مايو 2022 03:43

الشارقة (الاتحاد)  

ارتفع صافي أرباح  شركة  «دانة غاز بنسبة 125% في الربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 198 مليون درهم مقارنة بـ 88 مليون درهم  في الربع الأول من عام 2021.
وبلغت إيرادات الشركة 513 مليون درهم، بزيادة قدرها 32% مقارنة بـ389 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021.
وتُعزى زيادة الإيرادات والأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط وجهود الشركة الفعّالة في إدارة التكاليف. وارتفعت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 62% في الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 297 مليون درهم (81 مليون دولار).

دانة غاز
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