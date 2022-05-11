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3.55 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة»
3.55 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة»
12 مايو 2022 03:43

أبوظبي (الاتحاد) 

سجلت الشركة العالمية القابضة أرباحاً بلغت 3.55 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بأرباح قدرها 1.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، إلى جانب إيرادات بلغت 10.49 مليار درهم  ؛ بينما بلغ إجمالي الأصول 96.04 مليار درهم .
وتواصل الشركة العالمية القابضة تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو، وتوسيع محفظتها لتشمل 323 شركة تابعة، بزيادة قدرها 196% عن 109 في الربع الأول من عام 2021. وبالتالي، يبلغ عدد العاملين الآن 22،345 موظفًا، بزيادة تزيد عن 194% منذ الربع الأول العام الماضي.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «يعكس أداء هذا الربع الأول مرونة محفظتنا متعددة الأعمال على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق العالمية. لا أحد محصنًا، لكننا قمنا بتحصين أعمالنا وبنيناها بطريقة نضمن استمرارها في النمو خلال فترات اقتصادية غير مسبوقة؛ وما زلنا نركز بشكل مباشر على تسريع النمو من خلال تعزيز أعمالنا الأساسية وتوسيع وجودنا في القنوات عالية النمو».

الشركة العالمية القابضة
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