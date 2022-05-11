صالح الجزيري: أبوظبي وجهة سياحية رائدة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «تريب دوت كوم» (Trip.com)، المزود العالمي لخدمات السفر والسياحة، وذلك في احتفالية أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022.

وتشهد الاتفاقية إطلاق مبادرات طموحة تحقق العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية مع إثراء مهارات وخبرات الكوادر العاملة في قطاع السياحة، بالتزامن مع تشجيع واستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي، والترويج لها كوجهة مفضلة في 13 سوقاً عبر آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، بما في ذلك الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا.

وتعتبر هذه الشراكة الأولى بين دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ومجموعة «تريب دوت كوم»، وليس المنصات المستقلة التابعة لها، بما يضمن انتشاراً أوسع للوجهة السياحية وتوحيد برامجها الترويجية والتسويقية عبر منصات المجموعة الخمس لخدمات السفر والسياحة التي تخدم الأفراد والشركات. وتركز «تريب دوت كوم» على توفير 57,000 ليلة إقامة في أبوظبي خلال 12 شهراً عن طريق منصاتها: «تريب دوت كوم»، المزود العالمي لخدمات السفر عبر شبكة واسعة من الفنادق وخطوط الطيران، و«سكاي سكانر»، الرائدة عالمياً في البحث الشامل عن الرحلات الجوية، و«ترافيكس»، وكالة السفر العالمية عبر الإنترنت التي تعمل في 39 دولة، و«سي تريب»، و«ميك ماي تريب».

صالح الجزيري

شراكات استراتيجية

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «سعداء بهذه الاتفاقية الدولية مع مجموعة ‹تريب دوت كوم› التي تمنحنا منصة مثالية لمشاركة عروضنا السياحية وأفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم، بدءاً من هذا الصيف. ونهدف، من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية إلى جانب التطوير المستمر لخريطة تجاربنا الترفيهية والثقافية الفريدة والمتنوعة، إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجاربها وعروضها الاستثنائية وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم».

جين صن

مبادرات ترويجية

من جانبها، قالت جين صن، الرئيس التنفيذي في مجموعة «تريب دوت كوم»: «يسرنا الإعلان عن عقد شراكة استراتيجية جديدة بين مجموعة «تريب دوت كوم» ودائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، وذلك امتداداً للتعاون بين الجانبين. ونعتزم سوياً إطلاق سلسلة من المبادرات الترويجية والتسويقية المشتركة لتسليط الضوء على المقومات السياحية الرائعة في أبوظبي، وتعزيز الوعي بعروضها الترفيهية والثقافية وتراثها العريق في الأسواق العالمية».

وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الارتقاء بعروض دعم مجموعات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تنظم فعالياتها في الإمارة.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المجال أمام مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لتوفير رحلات مجانية وخصومات حصرية لمجموعات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض المؤهلة ضمن برنامج «فرص أبوظبي»، مبادرة المكتب الرامية إلى دعم منظمي فعاليات الأعمال خلال جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والترويج بما في ذلك تزويدهم بحوافز مالية.

«فرص أبوظبي»

وتمنح مذكرة التفاهم، التي تم الإعلان عنها خلال معرض سوق السفر العربي 2022، الشركات المؤهلة ضمن برنامج «فرص أبوظبي» مزايا إضافية على الرحلات الجوية، ومن بينها خصم على حجوزات المجموعات، ورحلات مجانية لحجوزات المجموعات الكبيرة على الرحلات المباشرة، وأسعار خاصة على رحلات الزيارات التفقدية لبرامج ومرافق إقامة فعاليات الأعمال وأنشطة الحوافز في الإمارة.

ويشكل برنامج «فرص أبوظبي» منصة فعالة لاستقطاب شركات إدارة الوجهات ومخططي ومنظمي فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، عبر الارتقاء بالميزات التنافسية للإمارة أمام الوجهات العالمية التي تركز على زيادة الحوافز وأوجه الدعم في عروضها لاستضافة هذه الفعاليات.

نتائج إيجابية

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «سعداء بهذه الشراكة مع الاتحاد للطيران، والتي نثق بتحقيقها نتائج إيجابية تُرسخ مكانة أبوظبي ضمن وجهات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمية المفضلة. كما أنها تفتح أمامنا آفاقاً واسعة لتطوير عروض متكاملة تلبي تطلعات مجموعات فعاليات الأعمال، بما يضمن الترحيب بشركاء جُدد، مع عودة عملائنا الحاليين. ونتطلع إلى المضي قدماً في استضافة أبرز المؤتمرات والمعارض في الإمارة، وتأكيد مكانتها في صدارة عواصم سياحة الاجتماعات والحوافز. وندعو رواد هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لزيارتنا».

«طيران الإمارات» و«سياحة أبوظبي» توقعان اتفاقية شراكة

وقعت طيران الإمارات ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أمس مذكرة تفاهم لتعزيز أعداد الزوار من الأسواق الرئيسة عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة. وتأتي الشراكة الجديدة في إطار التزام طيران الإمارات بترويج السياحة في الإمارات، من خلال تنسيق الأنشطة مع الهيئات السياحية الشريكة مثل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الرئيسة لتشجيع الزوار على تجربة مزيد من الوجهات أثناء إقامتهم في الدولة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في معرض سوق السفر العربي، حيث وقعها من جانب طيران الإمارات عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وسوف تعمل طيران الإمارات بالتعاون والتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة بموجب مذكرة التفاهم لاستكشاف وتنفيذ أنشطة ترويجية، بالإضافة إلى برامج مخصصة لمنظمي الرحلات السياحية وتجارة السفر في الأسواق الرئيسة عبر شبكة طيران الإمارات لتشجيع زيارة أبوظبي أثناء إقامة السياح في الدولة. ويبحث الجانبان أيضاً التعاون في الحملات الإعلانية والتسويقية وبرامج التعريف بتجارة السفر ووسائل الإعلام في الأسواق الرئيسة، بالإضافة إلى المسابقات الترويجية. كما ستعمل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على ابتكار منتجات وبرامج فريدة لتسويقها لعملاء طيران الإمارات. وستدعم طيران الإمارات، بالإضافة إلى ذلك نقل المواد التسويقية لدائرة الثقافة والسياحة إلى وجهات مختارة عبر شبكة محطاتها العالمية.

وتشير التقديرات إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي للدولة ستصل إلى 5.4 بالمائة أي ما يعادل 116.1 مليار درهم «31.6 مليار دولار أميركي»، ومن المتوقع أن يدعم القطاع أكثر من مليون وظيفة بحلول عام 2027.