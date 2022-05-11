«إكسبيرينس» تكشف عن عروض جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت إكسبيرينس هب، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس والتابعة لشركة ميرال، عن باقة من عروض السياحة والسفر المميزة خلال مشاركتها في دورة العام الحالي من معرض سوق السفر العربي، بما فيها باقة انطلق مجاناً للصغار الصيفية وغيرها بالتعاون مع كابيتال إكسبيرينس.

وقال ليام فيندلي، المدير العام لدى إكسبيرينس هب: «يسعدنا التعاون مع شركائنا في مشهد السياحة والسفر لدعم ازدهار قطاع السياحة المتنامي في أبوظبي من خلال تقديم عروض متميزة ولا سيما للعائلات، بالإضافة إلى صياغة تجارب جديدة في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع كابيتال إكسبيرينس، والتي تصب في سعينا لتوفير تجارب حماسية بأسعار ملائمة تغني عروض شركائنا في القطاع بخيارات جديدة تستقطب المزيد من السياح».

ويتوفر عرض «الدخول مجاني للأطفال» حتى نهاية أغسطس للإقامات بين 1 يونيو و31 أغسطس، حيث يمكن للأطفال الأصغر من 12 عاماً الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً ضمن مرافق جزيرة ياس، بشرط حجز بطاقة دخول مدفوعة للبالغين. ويُتاح للضيوف زيارة معالمهم المفضلة في الجزيرة، بما فيها المنتزهات الترفيهية الثلاث، عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي مجاناً، فضلاً عن فرصة الإقامة وتناول الطعام في الفنادق المتنوعة التي تحتضنها الجزيرة من دون أي تكلفة إضافية.