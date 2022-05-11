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الاتحاد للطيران تفوز بجائزتين
خلال تسلم الجائزة (وام)
12 مايو 2022 03:43

أبوظبي (وام)

فازت الاتحاد للطيران بجائزة «أفضل طاقم ضيافة جوية» و«أفضل درجة أولى» في إطار جوائز بزنس ترافلر للشرق الأوسط 2022. 
وأقيم حفل تسليم جوائز بزنس ترافلر لمنطقة الشرق الأوسط  بعد افتتاح سوق السفر العربي في دبي، وحضره نخبة من رواد صناعة السفر حيث جاء اختيار الفائزين بناء على تصويت عشاق السفر وقراء مجلة بزنس ترافلر لمنطقة الشرق الأوسط. 
وخلال سوق السفر العربي هذا العام، تستعرض الاتحاد للطيران التصاميم الداخلية لطائرتها الجديدة إيرباص A350-1000، أحدث أنواع الطائرات والتي انضمت مؤخرًا لأسطول الشركة. كما قامت الشركة بالكشف عن منتجات درجتها السياحية وتجربة تناول الطعام الجديدة فيها والمصممة لتكون أكثر استدامة وصداقة للبيئة مع الحفاظ على مستوى الخدمة والمنتجات ذات الجودة العالية المقدمة لضيوفها. ومن المقرر أن يدخل المنتج الجديد قيد الخدمة في الربع الأخير من العام، وسيضمن تلبية الشركة لتعهدها في الحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في عملياتها بنسبة 80 بالمئة مع نهاية عام 2022.

الاتحاد للطيران
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