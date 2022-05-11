شركات الطيران تسلط الضوء على الكفاءة والاستدامة خلال سوق السفر

دبي (الاتحاد)

سلطت الأضواء على مستقبل السياحة والسفر الدولي على المسرح العالمي لمعرض سوق السفر العربي 2022.

تم تبادل الرؤى خلال جلسة بعنوان «الخطوط الجوية تتطور من أجل المستقبل» التي أدارها جون ستريكلاند، مدير جيه إل إس للاستشارات، وعادل عبد الله العلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران حول الاستراتيجيات التي يعتمدونها تزامناً مع خروج العالم من التحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 في السنوات الأخيرة. وقال العلي في افتتاح الجلسة: «لقد مر علينا عامان مليئان بالصعوبات والتحديات، لكنني أعتقد أننا تكيفنا كصناعة لمواجهة تلك التحديات، كما أجبرت هذه الفترة صناعة الطيران على التفكير فيما كان يعمل وما لم يكن كذلك، وبالتالي أدى ذلك إلى تركيز أكبر على الكفاءة».

من جهته قال توني دوغلاس قائلاً: «ركزت الاتحاد للطيران بشدة في الفترة التي سبقت عام 2017 على النمو المتسارع الذي أدى بدوره إلى زيادة الضغط على الخطوط الجوية». وتستعرض الاتحاد للطيران خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022 التصميمات الداخلية لطائرة A350 .

واختتم دوغلاس حديثه بالقول: تتطلع كلتا الشركتين إلى المستقبل بتفاؤل فمن الرائع العودة إلى الحياة الطبيعية وقد أظهرت تجربتي في سوق السفر العربي 2022 حتى الآن طلبًا مكبوتًا على السفر».

بدوره، قال عادل العلي: بينما يمثل ارتفاع أسعار الوقود تحديًا واضحًا فإننا نتوقع أن يظل الطلب على السفر في هذه المنطقة قوياً ونأمل في استمرار تعافيه انتعاشه في المستقبل».