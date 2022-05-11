6 مليارات استثمارات برنامج طيران الإمارات لتحديث المقصورات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عن تخصيص الناقلة أكثر من 6 مليارات درهم لبرنامج تطوير مقصورات الطائرات قيد الخدمة حالياً وإضافة الدرجة السياحية الممتازة لأكثر من 130 طائرة خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن الناقلة ستتسلم أول طائرة من طلبية طائرات إيرباص 350 في أغسطس العام 2024.

وأوضح الرضا خلال لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية على هامش سوق السفر العربي 2022، أن الناقلة شرعت بالفعل في تنفيذ البرنامج، حيث شملت عمليات التحديث إضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لست طائرات، ستكون متاحة للخدمة اعتباراً من أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن البرنامج سيطال جميع الطائرات من طرازي A380 وبوينج 777 العاملة في الأسطول حالياً، على أن يكتمل البرنامج خلال 3 سنوات ليشمل نحو 130 طائرة من الطرازين، مشيراً إلى أن طيران الإمارات وعبر هذه الاستثمارات الكبيرة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

عادل الرضا



وأوضح الرضا أن عملية التحديث تستغرق وقتاً أطول بسبب محدودية عدد الحظائر اللازمة لتجهيز الطائرة، إلى جانب انتظار الموردين لتزويدنا بالمقاعد، لافتاً إلى أن طيران الإمارات ستكون أول ناقلة في المنطقة توفر لعملائها مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، مشيراً إلى أن درجة المقصورة الجديدة تتضمن مقاعد فاخرة ومساحة أكبر لتمديد الساقين وخدمة تضاهى درجة الأعمال على العديد من الناقلات الأخرى، وسوف تتوفر أمام عملاء طيران الإمارات المسافرين على الرحلات التي تخدمها طائرات A380 إلى لندن وباريس وسيدني اعتباراً من الأول أغسطس.

وتوقع أن تشهد الدرجة السياحية الممتازة طلباً قوياً من المسافرين، مشيراً إلى أنه منذ تقديمها لأول مرة في يناير 2021، لقيت استجابة هائلة وطلباً كبيراً، حيث شهدت الفترة التجريبية لإطلاق هذه الدرجة إقبالاً من المسافرين على المقاعد.

وذكر أن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرات الإمارات A380 بتقسيم الأربع درجات، تقع في مقدمة الدور الرئيسي (الأرضي)، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2. أما على طائرات الإمارات البوينج 777، فسوف يجري تركيب ما يصل إلى 24 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي تقع بين درجة الأعمال والسياحية.

وكشف أن طيران الإمارات ستتسلم أول طائرة من طراز إيرباص أيه 350 في أغسطس العام 2024، مشيراً إلى أن وحسب ما أعلنته بوينج سيتم استلام أول طائرة بوينج من طراز 777 إكس في العام 2025 بعد استكمال عمليات الترخيص من الجهات المعنية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى صعوبة التكهن بموعد استلام الطائرات من طراز بوينغ 787 بسبب التأخيرات في التسليم ضمن البرنامج.