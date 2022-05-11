ويز إير أبوظبي تستهدف الوصول إلى 30 وجهة بنهاية 2022

مصطفى عبد العظيم(دبي)

قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي، إن الناقلة تخطط لإضافة 9 وجهات جديدة إلى شبكتها المتنامية من أبوظبي، للوصول بعدد الوجهات إلى 30 وجهة بنهاية العام الجاري مقارنة مع نحو 21 وجهة حالياً.

مايكل بيرلويس

وكشف بيرلويس، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في سوق السفر العربي 2022، عن أن الناقلة تسجل نمواً متواصلاً في معدل إشغال المقاعد، الذي ارتفع إلى أكثر من 75%، منذ ديسمبر 2021، وخلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً ارتفاعه إلى نسبة أعلى خلال الفترة المقبلة خاصة مع ذروة السفر المتوقعة في موسم الصيف. وأشار إلى أن ويز اير أبوظبي نجحت خلال فترة قصيرة في أن تكسب سمعة قوية لدى عملائها في دولة الإمارات التي تشكل مركزاً مهماً لعمليات المجموعة انطلاقاً من أبوظبي، لافتاً إلى أن ما توفره أبوظبي من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة بقطاع السياحة والسفر، فضلاً عن جاذبيتها السياحية، ساهم بشكل رئيسي في تحقيق معدلات النمو المتسارعة لعمليات الشركة خلال تلك الفترة القصيرة. وأوضح أن العام 2022 يحمل العديد من المؤشرات التي تعزز التفاؤل بتحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع في ضوء الطلب القوي على السفر، والذي ظهر بوضوح خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة التي شهدت الرحلات خلالها مستويات إشغال مرتفعة، وكذلك الحجوزات الأولية للسفر خلال موسم الصيف الجاري التي تبشر بموسم استثنائي.

وأوضح بيرلويس أن الشركة تستهدف مضاعفة إسطولها من الطائرات في التي تشغلها حالياً عبر مقرها في أبوظبي من 4 طائرات إلى 8 طائرات بحلول نهاية العام الجاري، لمواكبة النمو المتسارع في الطلب على السفر وخطط الشركة لتوسيع شبكتها إلى عدد أكبر من الوجهات.

وقال إن ويز إير تمتلك أسطولاً حديثاً الطائرات من طراز إيرباص إيه 321 المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل في استهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع، كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة.

وأفاد أن الشركة تتطلع لتوسيع شبكتها في أسواق المنطقة.